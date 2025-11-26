Chef Yisus habló del valor de las conexiones reales tras su despido de Despierta América

El chef Yisus ya está por cumplir 365 días de haber sido despedido de “Despierta América” tras un recorte de personal que generalmente hacen para esa fecha anualmente. Luego de haber formado parte del matutino de Univision durante 7 años, para la audiencia fue de gran sorpresa y comentó que en su momento esperaba que algunos estuvieran con él para apoyarlo, pero fue todo lo contrario en un momento tan complejo como pasar diciembre sin empleo.

“Sí, claro. Obviamente, uno no va a decir nombres ni mucho menos, pero sí. Quizás por uno compartir a diario o verse seguido, uno cree que ‘este es mi núcleo’ y no lo es. Y está bien porque quizás a lo mejor uno también pasó por algo en que algún compañero se fue en algún punto o vivió ese momento y uno pudo haber estado ahí un poco más para él o ella; entonces uno se da cuenta y dice: creo que hay que aprender un poquito de eso”, comentó en el pódcast de Maity Interiano.

El venezolano explicó que su salida repentina del programa le dejó varias enseñanzas y una de ellas es que el hecho de ver diariamente a alguien no te debe hacer pensar que serán un apoyo cuando más se necesite y tal fue su caso que, cuando lo botaron, no tuvo una palabra de aliento.

“Yo creo que esa es una de las cosas que quizás pudiéramos sacar de este tiempo libre, aunque sea forzado, pero que nos dieron: es que cierras un poco el núcleo o automáticamente se cierra porque dejas de ver a mucha gente que veías seguido, que por verla tan seguido tú crees que es cercana, pero la realidad es que no”, le dijo a la periodista.

El chef añadió que el hecho de compartir en el mismo lugar de trabajo no los hace ser amigos; por ello, recalcó que es fundamental el hecho de sacar tiempo para dedicárselo a aquellos que sí quieren estar y, aunque en ocasiones no es sencillo, él agregó que es necesario buscar la manera de estar con quienes vale la pena.

“La realidad es que por vernos seguido no quiere decir que somos cercanos o que hay esa afinidad. Y cuando tú tomas ese paso o te echas a un lado, empiezas a recordar cuál es tu núcleo y creo que eso es algo positivo que debemos ver de todo esto: estamos compartiendo con nuestra gente real, esos amigos que nos ven más seguido, esa familia con la que compartes un poquito más… esa gente con la que estás ahorita es la que es”, contó.

Sigue leyendo:

· La verdad detrás del regreso del Chef Yisus a Despierta América

· Chef Yisus habló de su regreso a Despierta América

· Chef Yisus volvió a ‘Despierta América’ tras su despido