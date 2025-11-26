Costco lanza nueva sección en su web con los precios más bajos: iPads, refrigeradores y más

Costco ha lanzado recientemente una nueva sección en su sitio web etiquetada como “New Lower Prices”, destinada a ofrecer a sus socios productos a precios reducidos de forma permanente o por tiempo limitado. Esta iniciativa forma parte de su estrategia para brindar valor agregado a los miembros mediante descuentos reales, marcados directamente en la web, y apoyar a los compradores que buscan equipar su hogar o hacer compras inteligentes sin gastar demás.

Según diversos análisis de consumidores y comparativas recientes, esta sección permite acceder a ofertas en categorías variadas — desde artículos para el hogar hasta tecnología — que en muchos casos se encuentran entre los más competitivos del mercado. Se recomienda revisar la sección periódicamente, ya que las existencias pueden ser limitadas y los precios aprovechan la política de Costco de reducir costos al mínimo para socios.

A continuación, algunos productos destacados con sus precios más recientes según la sección “New Lower Prices”:

Govee Permanent Outdoor Lights Elite, 150 FT — US$ 409.99

Este sistema de luces LED exteriores de 150 pies (≈ 45 metros) está diseñado para iluminar jardines, terrazas o patios con efectos iluminados RGBIC, compatibles con control por app y voz. La rebaja lo deja por debajo de su precio anterior y lo convierte en una opción interesante para quienes buscan decorar espacios exteriores con iluminación moderna y personalizable.

Ideal para épocas festivas o para dar un nuevo aire al ambiente exterior del hogar, el producto combina durabilidad, diseño estético y facilidad de instalación, lo que lo vuelve atractivo para personas que buscan renovar sin gastar demasiado.

Roborock QX Revo Arc Robot Vacuum and Mop — US$ 799.99 (precio anterior: US$ 1,249.99)

Este robot aspirador con función de fregado y sistema antientorpecimiento promete una limpieza profunda del hogar con mínima intervención. Su tecnología incluye navegación lidar, cepillos laterales que alcanzan esquinas, y un dock multifuncional con lavado automático y secado. Con la reducción de precio, representa un ahorro sustancial en equipos de limpieza automatizados de gama alta.

Su versatilidad lo hace adecuado tanto para pisos como para superficies variadas, ofreciendo comodidad a quienes buscan mantener su hogar limpio con poco esfuerzo. Es una opción recomendada para casas medianas a grandes, o para quienes tienen mascotas o niños.

Luminus 30W LED Dimmable Flush Mount Light Bulb (Pack de 2) — US$ 26.99 (precio anterior: US$ 54.99)

Este pack de bombillas LED regulables ofrece 3000 lúmenes y luz cálida, ideal para iluminación general en hogares. Con su reciente rebaja, representa una opción económica y eficiente para renovar el sistema de iluminación del hogar sin sacrificar calidad. Es especialmente útil en habitaciones, salas o zonas comunes donde se busca una luz fuerte y confortable.

Para quienes priorizan practicidad, ahorro y calidad, la sección de “New Lower Prices” de Costco resulta una herramienta útil para comparar precios, aprovechar descuentos y hacerse con artículos de buena gama a menor costo.