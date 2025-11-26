Top de tiendas con descuentos extraordinarios para este Black Friday: ahorra hasta un 86%

Estamos en la víspera del Black Friday, el día más importante para hacer compras en el año y, por eso, hasta 81.7 millones de estadounidenses se alistan para aprovechar del mar de descuentos en las tiendas físicas, que ya comenzó desde hace unos días con ofertas anticipadas en línea, para ampliar una de las tradiciones navideñas más populares en Estados Unidos, que aprovechan hasta 87 millones de personas que compran en línea.

Sin embargo, no todas las ofertas son irresistibles y ese es uno de los principales desafíos de esta temporada, pero también, los compradores deben enfrentar otros retos, principalmente tiendas abarrotadas, largas filas, personas que esperan para comprar desde la madrugada y tiendas que ofrecen descuentos pequeños y que anuncian como las grandes ofertas.

Con todo este universo de ofertas, los compradores actualmente pueden diferir sus compras a lo largo de varias semanas, en lugar de intentar comprarlo todo en un solo día y, si sabes dónde y cómo comprar, el Black Friday te permitirá ahorrar hasta un 86% este año, pero cuando hay una oleada de anuncios y hay tantos lugares para comprar, puede ser difícil elegir las mejores opciones.

Por ello, Wallet Hub presentó un estudio comparativo con los mejores lugares para realizar las compras del Black Friday, donde nuevamente, JCPenney se consolida como el minorista con el porcentaje más alto de ahorros en sus ofertas, hasta el 74%. Esta empresa se ha mantenido en el tope de la lista, por siete años consecutivos, seguida de Belk y Kohl’s.

Las tiendas que ofrecen mayores descuentos para el Black Friday del 2025

El estudio de WalletHub comparó más de 3,100 ofertas para el Black Friday de los 13 minoristas más grandes de EE.UU., así como las ofertas más atractivas para las categorías más populares como: joyería, electrodomésticos, entre otros.

Saber qué tiendas ofrecen descuentos importantes en comparación con sus precios normales puede ahorrarte mucho tiempo y evitar el arrepentimiento. Este año, las tiendas con las mejores ofertas son JCPenney, seguida de Belk, que lideraron el listado también el año pasado, mientras que Kohl’s escaló al tercer puesto, desplazando a Macy’s.

Los mejores lugares para comprar el Black Friday, de acuerdo con su porcentaje global de descuentos en 2025, según Wallet Hub:

JCPenney: 74.08%

Belk: 72.42%

Kohl’s: 45.39%

Macy’s: 44.46%

The Home Depot: 35.63%

BJ’s: 31.26%

Amazon: 29.63%

Target: 29.36%

Newegg: 28.80%

Best Buy: 28.58%

Walmart: 28.54%

Dell: 19.94%

Costco: 15.08%

JCPenney, la mejor opción

Para 2025, JCPenney también ofrece grandes descuentos en artículos extremadamente caros. Puedes conseguir un anillo de compromiso de diamantes de $14,583.32 por solo $3,999.99. Además, JCPenney tiene importantes ofertas en ropa (47.12%) y electrodomésticos, con un ahorro promedio del 57.6%.

Belk

A pesar de tener solo tiendas físicas en 16 estados, Belk es la segunda mejor tienda con descuentos más altos para el Black Friday, con un promedio de 72.4% de descuento en tus compras, con la ventaja de que puedes aprovechar las ofertas en línea si no tienes una tienda cerca.

Si buscas joyería, puedes ahorrar un promedio del 77.7%, un descuento considerablemente más alto que el promedio en joyería del resto de las tiendas (42.2%). También puedes aprovechar sus descuentos en ropa (50.04%), electrodomésticos como refrigeradores, microondas y aspiradoras y bienes de consumo envasados (33%).

Kohl’s

Kohl’s ofrece un ahorro promedio del 45.4% y hasta un 68.8% en ciertos artículos. Sus mejores ofertas se encuentran en ropa y accesorios, con un descuento promedio del 53.5%. Además es conocida por su selección de electrodomésticos, con rebajas promedio del 42.4%.

Las mejores ofertas anticipadas de Black Friday 2025

Si quieres evitar las largas filas, estos son los eventos más importantes ya confirmados por las principales tiendas del país:

Amazon

El minorista por internet inició oficialmente su periodo de ofertas el 20 de noviembre. Cada 24 horas aparecen nuevas promociones, pero los descuentos más atractivos se esperan durante la Cyber Week, el Black Friday y cerrarán el Cyber Monday, el próximo 1 de diciembre.

Best Buy

La minorista de artículos de electrónica inició su temporada de ofertas el 20 de noviembre y se espera una nueva oleada de ofertas el día 28. También el domingo 30 anunciará sus rebajas de Cyber Sunday y Cyber Monday, aunque permanecerá cerrada el Día de Acción de Gracias y reabrirán el viernes 28 a las 06:00 horas.

Kohl’s

Kohl’s inició su calendario de ofertas de manera anticipada con una venta del 7 al 9 de noviembre, seguido de su Semana de Black Friday del 23 al 29, en la que ofrece 15% de descuento adicional, más Kohl’s Cash, y tendrá rebajas de hasta el 60% del 27 al 29. Cierra el jueves, pero reabrirá sus tiendas el viernes a las 05:00 horas.

Macy’s

Macy’s comenzó sus ofertas el 2 de noviembre, con promociones escalonadas. Mientras que sus descuentos adelantados del Black Friday adelantado fueron del 14 al 22. Mientras que la Semana del Black Friday se extiende del 23 al 30. Las tiendas abrirán el viernes a las 06:00 horas.

Target

Target ha publicado sus ofertas semanales desde el 2 de noviembre. Mientras que la venta de Black Friday anticipada en línea inició el 23 de noviembre, con descuentos que rondan el 50% en cientos de categorías. El Black Friday sus tiendas abren a las 06:00 horas.

Ulta Beauty

La cadena de belleza comenzó sus rebajas en línea el 22 de noviembre en línea y el 23 en tiendas. Cuenta con ofertas de hasta el 50% en marcas como Tarte, además de artículos para el cuidado capilar y maquillaje. Todas las tiendas cerrarán el Día de Acción de Gracias.

Walmart

Walmart lanzó ofertas exclusivas del 25 al 27 en línea y del 28 al 30 tanto en tiendas como en su página web, con descuentos de hasta 60% en múltiples categorías y promociones especiales para miembros de Walmart+.

