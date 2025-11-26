Dueño de Miss Universo es investigado por tráfico de combustible

La Fiscalía General de la República (FGR) de México investiga al empresario Raúl Rocha, copropietario del concurso Miss Universo, por presunto tráfico de combustible y otros ilícitos procedentes de Guatemala. La información fue divulgada por el diario Reforma de México, el 26 de noviembre de 2025, quienes tuvieron acceso a una orden de aprehensión que daba cuenta del caso. La presidenta Claudia Sheinbaum instó a la FGR a que realice un pronunciamiento oficial para esclarecer estas afirmaciones.

Este es el segundo problema con la justicia que enfrentan los propietarios de Miss Universo en los últimos días, luego que la justicia tailandesa emitiera una orden de captura contra Jakkaphong Anne Jakrajutatip, principal accionista de JKN Global Group, empresa socia del certamen de belleza.

La prensa también señaló que Rocha Cantú habría presionado a los jueces de Miss Universo 2025 para otorgar la corona a la candidata mexicana Fátima Bosch, hija de un importante ejecutivo de la petrolera Pemex. Bosch es la cuarta mexicana en ganar este certamen.

La investigación contra este mexicano inició a finales de 2024, tras una denuncia anónima. Reforma afirma que la FGR emitió una orden de aprehensión en contra del copropietario de Miss Universo, quien posteriormente solicitó acogerse como testigo protegido del caso. La operación de tráfico que realizaba el empresario tendría vinculación con el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

