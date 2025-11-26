Lili Estefan califica el Miss Universo 2025 como el “más controversial de la historia”

Lili Estefan está de regreso a sus labores en “El Gordo y La Flaca” y habló de su experiencia en el Miss Universo 2025, ya que estuvo en Tailandia acompañando a su hija Lina Luaces, quien fue la representante de Miss Cuba. Además, comparó lo que vivió su familia con las acusaciones que recibe Miss México, Fátima Bosch, tras haberse convertido en la nueva reina universal al ganar la corona.

“A mí me pasó cuando Lina ganó el Miss Cuba, nos acusaron de comprar corona. Lo que no ha pasado, yo creo, es que renuncien jueces; o sea, que se cuestione a lo mejor lo que ha sido uno de los concursos más bellos en la historia”, expresó en el programa de entretenimiento.

La presentadora de televisión mencionó que vio la edición 74 del Miss Universo como uno de los más polémicos hasta la fecha, dado que ocurrieron varios hechos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, tal como fue el caso del director del certamen de belleza en Tailandia, quien ofendió públicamente a Bosch, y ella prefirió retirarse de la sala donde se encontraba por respeto a sí misma.

“Nos ha tocado participar, yo diría, en el Miss Universo más controversial de la historia, definitivamente. Jamás me imaginé que cuando yo llegara a Tailandia a entregar a Lina a la congregación iba a pasar todo esto; o sea, desde que llegamos el primer día hasta que nos fuimos ha habido controversia”, explicó la conductora.

Estefan le envió un mensaje a la ganadora del certamen, ya que para ella significa mucho porque la tiara quedó en un país hispano y para Estefan es más de lo que se dice en las redes sociales. Agregó que Fátima, a menos de una semana de haber triunfado en el concurso de belleza, ha recibido muchas opiniones negativas, pero otros aceptaron la decisión del jurado y han mostrado respeto.

“Yo tengo que felicitar a México. Lo primero que tengo que decir es que la corona quedó con los hispanos, con los latinos, y eso a mí me llena de verdad de emoción. Fátima es una niña que a lo mejor ha sido extremadamente criticada por haber ganado el Miss Universo; otra gente la ha amado porque tiene un lado muy auténtico de lo que representa ahora la belleza”, dijo en el programa.

