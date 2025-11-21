Ex jurado del Miss Universo llama a Fátima Bosch una “falsa ganadora”

El pianista libanés Omar Harfouch, ex jurado del Miss Universo, denunció que el triunfo de Fátima Bosch, Miss México, en el Miss Universo presuntamente no es legítimo.

Pocos días antes del certamen, Harfouch renunció a su puesto como jurado del Miss Universo y denunció falta de transparencia en el certamen. Tras el triunfo de la mexicana, quien protagonizó una fuerte polémica cuando denunció que fue víctima de maltrato verbal por parte del director del Miss Universo Tailandia, Harfouch aseguró que su victoria se dio como parte de un presunto acuerdo previo.

Harfouch aseguró que Bosch es una “falsa ganadora” y dijo que antes de la ceremonia ya sabía que la modelo mexicana ganaría el certamen. “Declaré ayer en exclusiva en el American HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universo, que Miss México ganaría”, aseguró el pianista.

Según dijo el ex jurado, Raúl Rocha, mexicano y director del Miss Universo, presuntamente le instó a votar por Fátima Bosch. Harfouch dijo que Rocha, presuntamente, tiene negocios con el padre de Bosch, quien tiene una larga trayectoria en la industria petrolera. “Raul Rocha y su hijo me instaron, hace una semana en Dubai, a votar por Fatima Bosh porque necesitan que gane ‘porque será bueno para nuestro negocio’, ¡me dijeron!”.

El pianista no presentó ninguna prueba de las acusaciones que hizo en contra del certamen, aunque dijo que todos los detalles se mostrarán en un documental en mayo de 2026 en HBO.

Harfouch denunció falta de transparencia y corrupción en el certamen Miss Universo, tres días antes de la gala. El pianista renunció a su puesto tras señalar que la organización presuntamente escogió a un “jurado improvisado” para elegir a las 30 finalistas antes de la ceremonia, sin tomar en cuenta al jurado oficial.

La Organización Miss Universo negó las acusaciones de Harfouch y aceptó su renuncia como jurado del certamen. Raúl Rocha se refirió a la polémica asegurando que todo se trataba de una invención de Harfouch.

“Es una invención de él para llamar obviamente la atención. Ese jurado está conformado por filantrópicos, reconocidos y de gran calidad moral, doctores, psicólogos, psiquiátricos. Es una estructura diferente, no el jurado que vota a Miss Universe en lo que ven en el escenario”, dijo al programa Univision.

