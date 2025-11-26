“Es una pérdida para nosotros como nación”: Michelle Obama sobre construcción de salón de baile en la Casa Blanca

Durante una entrevista, Michelle Obama habló sobre su sentir sobre la demolición de una parte de la Casa Blanca en donde construirá Donald Trump su salón de baile. “Creo que sentí una pérdida para nosotros como nación”, expresó.

La exprimera dama de Estados Unidos se presentó en el podcast de Jamie Kern Lima, en donde expresó que no es de su agrado que se modifique una parte de la Casa Blanca en donde ella estuvo durante los dos mandatos de su esposo Barack Obama (2009-2017).

“Esa no es nuestra casa”

“Creo que sentí una pérdida para nosotros como nación, pero personalmente, ya sabes… esa no es nuestra casa. Es la casa del pueblo”, indicó Obama.

Michelle agregó que personalmente le duele porque cuestiona si existe una valoración real por lo que este espacio representa para el país, informó EFE.

Trump anunció su deseo de construir un salón de baile, el cual tendrá una dimensión de 90,000 pies y que tendrá un costo de $300 millones de dólares. Tras el anuncio, las maquinarias llegaron a la Casa Blanca e iniciaron con el derrumbe del ala este.

El espacio fue su oficina durante el mandato de Obama

El espacio que fue eliminado era conocido como el asignado para la oficina primera dama, durante la Administración Obama, fue utilizado para desarrollar programas de asistencia social.

El nuevo salón de baile de Trump, ha estado en el centro de la polémica por posibles violaciones a reglamentos de construcción del ejecutivo y porque será financiado con dinero de empresarios y amigos del republicano que hicieron donaciones.

Con información de EFE

Sigue leyendo: