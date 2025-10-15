Jennifer Lopez considera que nunca la han amado de verdad: “No son capaces”

La actriz y productora Jennifer Lopez reflexionó sobre sus relaciones anteriores y confesó en una entrevista que nunca se sintió amada realmente.

Lopez ofreció una entrevista con Howard Stern Show de SiriusXM el miércoles 15 de octubre. En la conversación el presentador Stern le preguntó si cree que la han “amado de verdad”.

Tras una larga pausa, la protagonista de The Kiss of the Spider Woman respondió negativamente. Según explicó, sus parejas anteriores “no eran capaces” de amarla realmente.

“Lo que aprendí no es que no sea digna de amor, sino que ellos no son capaces… No lo tienen dentro”, dijo. “Y me dieron lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todos los anillos, todo lo que podría desear. Las casas, los anillos, el matrimonio. Todo. Pero…”, dijo la actriz. Continuó asegurando que parte del problema era que no se amaba a sí misma en ese momento.

Jennifer Lopez se divorció en 2024 de Ben Affleck con quien tuvo un matrimonio de dos años. Su separación con Affleck causó mucha polémica y especulaciones en redes sociales. La artista ha expresado en entrevistas anteriores cómo su trabajo la ayudó a superar este momento difícil de su vida.

Lopez dijo a Stern que tras su ruptura estaba decidida a salir adelante a toda costa. “Cuando me divorcié la última vez, fue lo mejor que me ha pasado. Porque realmente me hizo emprender un viaje hacia… O sea, tuve un coach religioso, un terapeuta, un terapeuta de pareja, un terapeuta individual, un coach para entender la adicción. Lo tenía todo. Pensaba: “Voy a resolver esto aunque me cueste la vida”.

La artista confesó que ahora tiene “más seguridad y consciencia” de las cosas que le han sucedido en la vida.

“Ahora puedo sentarme aquí con mucha más seguridad y consciencia de las cosas que me han sucedido, ya sea mi madre, mi padre, en mi propia vida, cómo aprendí a amar, cómo me sentí abandonada —todas las cosas que uno tiene en la cabeza como persona— y saber quién soy y realmente apreciar a esa persona”, explicó. “Me siento muy cómoda y bien siendo yo misma, con todo lo bueno y con todas las cosas complicadas”, dijo.

Jennifer Lopez se ha casado en cuatro ocasiones. Su primer matrimonio fue con Ojani Noa (1997-1998), luego se casó con Cris Judd (2001-2002), su tercer matrimonio fue con el cantante Marc Antony con quien se casó en 2004 y se divorciaron en 2011, con dos hijos en común. Y su último matrimonio fue con Ben Affleck que duró dos años.

