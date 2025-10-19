Jennifer Lopez se confiesa sobre su show en el Super Bowl con Shakira: “Yo quería el mío”

La cantante neoyorquina Jennifer Lopez reveló las diferencias que tuvo con la producción del half time del Super Bowl del 2020 cuando le tocó encabezar el show de medio tiempo junto con la estrella colombiana Shakira en el Hard Rock Stadium de Miami.

JLo ya había manifestado su descontento de haber tenido que compartir el show ya que consideró que 15 minutos para dos artistas era insuficiente. Durante su paso por el programa Howard Stern Show, Jennifer Lopez habló sin tapujos sobre su descontento con la manera en que la producción decidió hacer un show de medio tiempo con dos artistas.

La cantante y productora aseguró que cuando le propusieron hacer el show en conjunto cuestionó por qué pensaron que un artista latino no podría encabezar el show en solitario.

“Para mí siempre fue un sueño hacerlo [el medio tiempo del Super Bowl]. Como mis ídolos, como Madonna, como Diana Ross o Prince… Cuando me dijeron que lo iba a hacer con Shakira o Gloria Estefan, pensé: ‘¿Tú crees que un único artista latino no puede hacerlo solo?’. Ese fue el problema”, dijo la artista.

La artista aclaró que no tuvo ningún problema en protagonizar este show junto con Shakira e incluso afirma que está orgullosa del resultado. Sin embargo, considera que tanto ella como la colombiana merecían tener su momento de protagonizar en solitario el half time.

“Shakira también se merecía su momento. Y yo quería el mío, la oportunidad de hacer lo que siempre soñé”.

A pesar de su desacuerdo en la decisión de la producción de hacer un show en conjunto, Jennifer Lopez se siente orgullosa de haber participado en este evento junto con su colega Shakira.

“Fue absolutamente perfecto y estoy muy orgullosa de esa Super Bowl y de haber compartido ese escenario con Shakira, porque representamos algo que en ese momento era importante. Dos mujeres, madres, latinas, que defienden el trabajo duro… Estaban pasando muchas cosas y fuimos capaces de traer luz”, concluyó.

Esta no es la primera vez que Jennifer Lopez se queja sobre su participación en el Super Bowl 2020. Hace dos años la artista habló sobre el hecho de que 12 minutos para que dos artistas ofrezcan un show es insuficiente y lo calificó como “la peor idea del mundo”.

“Tenemos seis minutos: 30 segundos de una canción y, si nos tomamos un minuto, eso es todo, nos quedan cinco. Tenemos que tener nuestro momento. No va a ser una maldita revista de baile (…) Que dos personas actúen en el Super Bowl es la peor idea del mundo y lo fue”, afirmó entonces.

Otros artistas latinos, como Gloria Estefan, Shakira y Jennifer Lopez, se han presentado en el show de medio tiempo del Super Bowl, el cantante puertorriqueño Bad Bunny será el primer artista latino en encabezar en solitario este evento. Bad Bunny protagonizará el half time del Super Bowl el 6 de febrero de 2026.

