Sylvia Pasquel planifica un homenaje a Silvia Pinal a un año de su partida física

Silvia Pinal, el próximo 28 de noviembre, cumplirá su primer aniversario luctuoso y su hija Sylvia Pasquel es la encargada de organizar el homenaje a su madre, quien dejó un increíble legado en el mundo del entretenimiento en México. Su hija Stephanie Salas aprovechó para revelar algunos detalles de cómo se están realizando dichos preparativos para enaltecer el nombre de la “última diva”.

“La verdad, eso se lo pueden preguntar a mi mamá, porque ella es la que lo está organizando. Sin duda alguna habrá no uno, muchos, porque la gente creo que tiene el derecho de rendirle un homenaje, como a los grandes que han pisado los escenarios y la industria de nuestro país”, dijo en ‘De Primera Mano’.

La actriz manifestó que la familia no tiene inconveniente en cualquier tipo de manifestación que tengan hacia el nombre de su abuela, siempre y cuando no sea para sacar algún beneficio económico: “Ya nos pondremos de acuerdo y qué bueno que la gente tenga esa necesidad, con respeto y todo bien, sin sacar provecho de eso”.

Salas detalló que las personas que deseen están en su derecho de rendir un tributo como mejor les parezca, siempre y cuando la tolerancia se mantenga presente y que entiendan que detrás de un nombre existen familias que siguen enfrentando el dolor de la partida física: “Todo tiene que ser con respeto, nada arbitrariamente. Y quien quiera, ustedes pueden homenajear a su manera, pues muy respetable”.

También le consultaron por el duelo que atraviesa su madre; destacó que se debe comprender que consiste en un proceso que cada persona lleva de manera individual, el cual ella entiende y respeta, y no pretende interceder en el sentir de Pasquel, por lo cual considera que su vida sanará con el transcurrir del tiempo, según así ella lo desee.

“Lo único que te puedo decir es que, pues, es un proceso personal; sin embargo, también se comparte con la gente, porque entendemos y, como yo bien lo dije el día que despedimos a mi abuela en Bellas Artes, para mí siempre es mi abuela y lo será, pero también es del pueblo. Entonces, yo creo que entre todos hemos padecido su falta”, detalló durante el encuentro con la prensa.

