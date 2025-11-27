Barcelona minimiza al Bernabéu y postula al Camp Nou para albergar la final del Mundial 2030

Las palabras del concejal de deportes de Barcelona han abierto una nueva controversia en la pugna por definir los estadios que albergarán los partidos más importantes del Mundial de 2030, coorganizado por España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay.

El funcionario no titubeó al ser consultado sobre la posible sede de la final, desafiando directamente las pretensiones del Real Madrid. La postura del Ayuntamiento es clara: más allá de cualquier rivalidad histórica, los requisitos de la FIFA para la final demandan una infraestructura de dimensiones y servicios que, según su criterio, el estadio madrileño no cumpliría.

El argumento de la capacidad y modernidad

El representante barcelonés argumentó que, si bien la remodelación del Santiago Bernabéu es impresionante, la escala y capacidad final del Camp Nou serán determinantes para inclinar la balanza a favor de la ciudad condal. El concejal señaló que el Camp Nou, una vez completado, ofrecerá el mayor aforo de España, una métrica clave para la FIFA al elegir la sede de la final.

Fachada del estadio Santiago Bernabéu. Crédito: AP

“El Santiago Bernabéu no está a la altura para albergar una final de la Copa del Mundo,” sentenció el concejal en la emisora catalana. “El Camp Nou, con la remodelación que se está llevando a cabo y con la capacidad final que tendrá, es el estadio de nuestro país que reúne todas las condiciones y es, sin duda, el gran candidato para ese partido.”

La declaración posiciona al Camp Nou no solo como una opción, sino como la única elección lógica dentro de España para el partido cumbre del campeonato. La FIFA tendrá la última palabra, pero desde Barcelona han dejado claro que lucharán con todas sus fuerzas por acoger el encuentro que coronará al campeón mundial de 2030.

