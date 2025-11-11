Cristiano Ronaldo: “El Mundial de 2026 será el último para mí”

El histórico delantero portugués y estrella del Al-Nassr de Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo, anunció oficialmente que la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se realizará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá será la última aparición que tendrá dentro de una competición de este estilo; marcando así el final de un torneo en el que ha venido presentándose desde el Mundial de Alemania 2006.

Estas declaraciones las realizó el jugador y capitán de la selección de Portugal durante una entrevista que realizó en el foro de turismo TOURISE de Arabia Saudí, donde reconoció que al llegar a los 41 años a la Copa del Mundo de 2026 ya no tendrá el mismo rendimiento que se puede esperar de él.

“Definitivamente, sí. Voy a cumplir 41 años y creo que ya es hora de marcar mi final en esta gran competencia, no sé, como decía, estoy disfrutando de este momento”, detalló el jugador que sorprendió al mundo hace unos días al afirmar que no soñaba con conquistar la Copa del Mundo y que eso no cambiaría su lugar en la historia del fútbol mundial.

“Esto (en diez años) significa próximamente para mí. La gente cree que cuando hablo de retirarme pronto significa que será dentro de seis meses o un año. ¡Estoy bromeando!”, agregó CR7 sobre las recientes declaraciones que realizó.

A sus 40 años, el cinco veces ganador del Balón de Oro ha conseguido marcar más de 140 goles con la selección de Portugal, por lo que espera poder irse por todo lo alto en la máxima competencia de selecciones de la FIFA, la cual arrancará el próximo 11 de junio y se convertirá en la primera en unir a 48 equipos en el mismo torneo.

Ronaldo también habló sobre lo que ha venido viviendo dentro del Al-Nassr y lo emocionado que se siente por formar parte de la liga árabe. Resaltó que vive cada momento con mucha tranquilidad y que lo ha venido disfrutando para poder seguir haciendo récords y marcando un antes y un después dentro del balompié.

“En el fútbol, ​​intento disfrutar de los goles. Como sabes, tengo 40 años e intento disfrutar del momento y seguir. Mi cuerpo está en buen estado, creo. En cuanto a mi desempeño en la selección nacional marco goles y ayudo al equipo. Quiero ganar títulos. Esta es mi vida”, concluyó el jugador que acumula un total de 953 goles a lo largo de su carrera y espera poder llegar a la cifra de los 1.000 antes de retirarse.

