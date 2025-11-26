Harry Kane no descarta fichar por Barcelona en un futuro

Harry Kane abrió la puerta a un posible traspaso a Barcelona en el futuro, aunque dejó claro que su presente sigue firmemente ligado al Bayern Munich. El delantero inglés, hoy con 32 años y figura del campeón alemán, fue consultado por el diario Bild sobre la opción de ponerse a las órdenes de Hansi Flick la próxima temporada.

“Estoy realmente feliz en Munich y eso se refleja en la forma en que juego. Si hay algún contacto, ahí veremos. Hasta entonces, por ahora no estoy pensando en la próxima temporada“, afirmó Kane.

No obstante, el inglés también intentó bajar el tono a cualquier especulación inmediata y aseguró que un cambio en este momento parece poco realista. “Parece muy improbable que algo cambie de cara al final de la temporada. No creo que los hinchas de Bayern tengan motivos para preocuparse”, explicó al mismo medio.

En Cataluña observan de cerca la situación de Robert Lewandowski, cuyo contrato termina al final de esta campaña. A sus 37 años, el club todavía no define si buscará su renovación pese a su rendimiento estable. Ese escenario ha llevado a que el nombre de Kane, sucesor de Lewandowski en el Bayern, aparezca con fuerza como una alternativa natural para el equipo Blaugrana.

Mientras el futuro sigue siendo tema de conversación, Kane se enfoca en su próximo desafío con Bayern Munich, un duelo cargado de historia personal. El miércoles enfrentará a Arsenal, el club donde jugó de niño y que lo dejó libre a los 9 años antes de que se convirtiera en ídolo del Tottenham, su máximo rival en Londres.

Sigue leyendo:

–Rafael Nadal no descarta ser presidente del Real Madrid: “¿Por qué no?”

–Erling Haaland asegura que “ningún jugador se acerca” a la grandeza de Messi y Cristiano

–Piqué lanza casting en EE.UU. para elegir a los jugadores del Team USA en el mundial de la Kings League 2026