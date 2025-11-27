El casco “gigante” de Romeo Doubs que dio de qué hablar en el Thanksgiving Game de la NFL (Video)

Romeo Doubs saltó al campo en el Día de Acción de Gracias con un casco que, al menos a simple vista, parece más grande que el del resto. Sin embargo, no se trata de un modelo especial ni de un equipo personalizado para el receptor abierto de los Green Bay Packers.

En realidad, Doubs lleva una Gorra Guardiana, una cubierta acolchada que se coloca por encima del casco reglamentario de la NFL y cuya función es reducir el impacto en la cabeza y minimizar el riesgo de conmociones.

El dispositivo, que comenzó a usarse en los campos de entrenamiento en 2020, fue aprobado oficialmente para partidos de la liga a partir de 2024.

El receptor comenzó a utilizarla a finales de la temporada pasada, después de perderse dos semanas por una conmoción sufrida frente a los San Francisco 49ers. Su regreso fue inmediato y productivo: en su primer juego con la Gorra Guardiana, Doubs registró dos touchdowns por recepción. Desde entonces, no ha dejado de usarla durante toda la campaña 2025.

Doubs no es el único jugador de los Packers que ha adoptado esta protección extra. El novato Savion Williams también utiliza la cubierta, en medio de una tendencia creciente en la NFL por reforzar las medidas de seguridad en el campo.

