NFL en Madrid: Dolphins vs Commanders entra en el Top 5 de juegos internacionales más vistos

La National Football League (NFL) confirmó este miércoles que el duelo entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, disputado el domingo en Madrid, España, se posicionó como uno de los cinco encuentros internacionales con mayor audiencia en la historia de la liga.

El compromiso, que marcó el primer juego de temporada regular realizado en España, reunió una audiencia promedio de 5,9 millones de espectadores a través de televisión y plataformas digitales, una cifra que lo coloca entre los programas más vistos de NFL Network fuera de Estados Unidos.

Además del impacto televisivo, el encuentro celebrado en el estadio Santiago Bernabéu (que recibió a 78,610 aficionados) mantuvo un alto nivel de interés hasta el final: el triunfo 16-13 de Miami en tiempo extra generó un pico de ocho millones de espectadores en los últimos ocho minutos de la transmisión.

Una gira europea sin precedentes

En total, la NFL llevó seis juegos de temporada regular a Europa este año:

28 de septiembre – Dublín: Los Pittsburgh Steelers superaron 24-21 a los Minnesota Vikings en el Croke Park, en el primer partido oficial celebrado en Irlanda.

5 de octubre – Londres: Los Vikings derrotaron 21-17 a los Cleveland Browns en Tottenham.

12 de octubre – Londres: Los Denver Broncos vencieron 13-11 a los New York Jets en el mismo recinto.

19 de octubre – Londres (Wembley): Los Los Angeles Rams dominaron 35-7 a los Jacksonville Jaguars.

9 de noviembre – Berlín: Los Indianapolis Colts ganaron 31-25 a los Atlanta Falcons en tiempo extra en el Estadio Olímpico.

16 de noviembre – Madrid: Los Miami Dolphins completaron la gira con su victoria sobre Washington en el Bernabéu.

El éxito de esta serie, y en particular la histórica jornada en Madrid, reafirma la apuesta de la NFL por fortalecer su presencia en el mercado europeo.

