Venezolano Andy Borregales da triunfo a Patriots ante Bills [Video]

El pateador venezolano de New England Patriots, Andy Borregales, tuvo su primera jornada protagónica este domingo luego que sellara el triunfo de su equipo 23-20 ante Buffalo Bills gracias a un gol de campo desde más de 50 yardas.

Borregales no solo consiguió el triunfo para los Patriots sino que además tumbó el invicto de los Bills, que venían con cuatro victorias en cuatro encuentros antes de caer en su propio hogar, el Highmark Stadium.

Faltando 20 segundos para el final del compromiso y con el balón a 52 yardas de distancia de anotación, el caribeño hizo lo que mejor sabe hacer para con la patada darle los tres puntos que a la postre marcaron la diferencia en el marcador.

Ya Borregales había concretado sus dos anotaciones previas en el partido, para sumar cinco de seis anotaciones antes de la patada crucial que puso cifras definitivas en favor de New England.

El venezolano, nacido en Caracas y que se mudó a Estados Unidos con dos años, fue elegido con el número 182 en la sexta ronda del último draft y se hizo con un puesto en el roster oficial del equipo durante los partidos de pretemporada.

Los Patriots tienen ahora balance positivo en la temporada, con tres victorias por dos derrotas, tras doblegar al único equipo que seguía invicto, los Bills (4-1).

Mira el gol de campo de Andy Borregales aquí:

Borregales from 52 for the lead with 15 seconds to go!



NEvsBUF on NBC

Stream on @NFLPlus + Peacock pic.twitter.com/nyJzbGSgZg — NFL (@NFL) October 6, 2025

