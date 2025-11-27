Fátima Bosch, Miss Universo 2025, rinde homenaje a la reina madre de Tailandia

La mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, se mostró este jueves cumpliendo con algunas actividades luego de su polémica coronación en Tailandia.

En un reciente video, la reina de belleza se mostró rindiéndole homenaje a Sirikit Kitiyakara, reina madre de Tailandia, quien murió el pasado 24 de octibre a los 93 años.

La Organización Miss Universo subió el video de la joven e indicaron en un corto mensaje: “Honrando su legado y presentando respeto. En memoria de Su Majestad la Reina Madre de Tailandia. Que su bondad y gracia perduren”.

Este contenido llega poco después de que varias candidatas denunciaran irregularidades en el concurso y aseguraran que la elección no fue transparente, algo que ha negado con insistencia Raúl Rocha, presidente del certamen.

Fátima Bosch sigue en Tailandia tras ganar el Miss Universo 2025

Debido a la gran cantidad de críticas, restringieron la posibilidad de comentar en esta publicación y así evitar críticas para la nueva Miss Universo.

Sin embargo, Fátima Bosch no se ha quedado callada ante todos los mensajes negativos que le han dejado, pues recientemente escribió en su cuenta en Instagram un mensaje en el que rechazó los mensajes negativos que ha recibido.

“En los últimos días he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. Porque una mujer con sueños, preparación y corazón decidió ponerse de pie y luchar por lo que ama. Aunque estos ataques duelen, no me definen. Lo que sí me define es mi fortaleza, mi integridad y el amor que tengo por mi país y por las mujeres de todo el mundo que represento”, señaló.

Además de esto, Fátima Bosch afirmó: “¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima, y esto no me derrumba”.

Su coronación ha sido una de las más controversiales en la industria del concurso, debido a las insistentes denuncias de que el resultado no fue justo.

Sigue leyendo:

· Lupita Jones reacciona a las críticas hacia Fátima Bosch tras ganar el Miss Universo

· Fátima Bosch se defiende tras ganar el Miss Universo: “Ningún ataque hará que me arrodille”

· Raúl Rocha defiende el triunfo de Fátima Bosch en el Miss Universo: ‘La gente no tolera el éxito de los demás’