Filtran video de William Levy cuando fue detenido hace meses en Weston, Florida

A mediados del mes de abril de este 2025, el actor William Levy ocupó los principales titulares del mundo del entretenimiento, luego de haber sido detenido en Florida. Sin embargo, no fue hasta el pasado miércoles cuando se viralizó un video de Telemundo en el cual se ve el momento exacto en que el cubano está siendo esposado por las autoridades estadounidenses.

Las expresiones faciales de sorpresa no faltaron, y en el clip se le escucha cuando dice: “No he hecho nada”. El alguacil que estaba hablando con él mencionó que ya le habían pedido que se retirara del sitio, pero él no había accedido al requerimiento: “Te dijeron que te tenías que ir y no te fuiste”, y, un poco desconcertado, el productor de raíces cubanas le respondió: “¿Quién me dijo que me tenía que ir?”.

Paula McMahon, directora de comunicaciones del fiscal Harold F. Pryor, fue la encargada de dar algunos detalles sobre el caso de Levy, y hace pocas semanas reveló que él cumplió con lo solicitado para quedar libre de cargos tras el escándalo que ocasionó aquella noche: “El acusado fue elegible para ingresar al programa, el cual completó exitosamente. En todos los casos con víctimas registradas, no se permite la admisión al programa sin el consentimiento previo de la víctima”.

La directora explicó que, luego de haber transcurrido varios meses de supervisión, finalmente dieron por concluido el caso y no existen antecedentes penales tras lo ocurrido, ya que era acusado de ebriedad y por alteración al orden público: “Este programa da una segunda oportunidad a quienes aceptan responsabilidad por sus actos y buscan rehabilitación. Si no cumplen, el caso regresa a la corte para ser procesado”.

El día que salió de la estación policial, había varios reporteros, y aprovechó para dar su opinión tras la situación en la cual se vio involucrado: “Estábamos tomándonos un traguito. De un momento a otro, él entra en una discusión con otra persona y me meto en medio para evitar que la situación fuera a más, y bueno, el que terminó esposado fui yo“.

Algunos medios dijeron que él aparentemente se habría puesto agresivo, pero él aclaró al programa “El Gordo y La Flaca” que esa información era completamente falsa y que en el lugar podían revisar las grabaciones que existían para que vieran que eso no ocurrió: “No, no, bueno, hay cámaras. Yo todo el tiempo intenté aguantar. Al final, yo fui quien terminó por salir”.

