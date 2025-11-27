Francisca da emotivo mensaje en Despierta América por el Día de Acción de Gracias

Francisca, presentadora del programa de televisión Despierta América, abrió su corazón en el Día de Acción de Gracias para hablar de su familia, que se amplió este año con la llegada de su hija Rafaella.

En el show de Univision hicieron una comida para que los conductores compartieran junto a algunos seres queridos y además dieran unas palabras de agradecimiento por cosas importantes en su vida.

Ante esto, la dominicana-estadounidense dijo: “Es un privilegio estar un año más con ustedes. Obviamente agradezco a Dios por el familión que me dio, tengo una familia que siempre soñé. Agradezco de verdad el hecho de verdad de tenerlos en salud”.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina en el 2015 reconoció que esta es una etapa caótica en su vida, pues su tercera hija está pequeña, pero disfruta cada uno de los momentos que se le han presentado.

Luego de esto, Francisca comentó con lágrimas: “Le quiero hacer un agradecimiento especial a mi madre, que está en mi casa para que pueda seguir trabajando”.

Otro de los agradecimientos más emotivos fue el de Jomari Goyso, quien estuvo con sus padres en el programa. “Yo estoy súper agradecido de haber nacido en un concepto de familia. Soy gente del campo, estoy súper orgulloso de nacer de un pueblo chiquito, de gente del campo, trabajadora”, afirmó.

El conductor de TV destacó que la unión de su familia lo impulsó en muchos de sus proyectos, pues gracias a esto obtuvo el respaldo necesario para avanzar en todo lo que se propuso.

El Día de Acción de Gracias fue la oportunidad para que los conductores reconocieran todo lo que han logrado y las personas que han sido claves en su camino, incluyendo a la audiencia que cada mañana disfruta del trabajo que hacen en la pantalla.

Sigue leyendo:

· Francisca muestra cómo fue el cumpleaños número 4 de Gennaro

· Francisca reaparece tras ausentarse de ‘Despierta América’ en la recta final de su embarazo

· Francisca revela qué es lo mejor de convertirse en una reina de belleza