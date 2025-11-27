Hal Steinbrenner afirma que el alto presupuesto de los Yankees “no asegura el campeonato”

La filosofía de gasto de los Yankees siempre ha estado bajo el microscopio, y el fracaso en la temporada reciente ha obligado a Hal Steinbrenner a reflexionar sobre la gestión financiera.

En sus declaraciones a la prensa, el dueño desvinculó el tamaño de la nómina del éxito definitivo, sugiriendo que la inteligencia en el gasto y la construcción del equipo son factores más importantes que la simple inversión bruta.

Steinbrenner buscó moderar las expectativas de los aficionados que asumen que la franquicia más rica de las Grandes Ligas debería comprar automáticamente el título cada año.

Para reforzar su argumento, Steinbrenner puso como ejemplo la situación de los New York Mets, un equipo que invirtió masivamente para armar un roster de estrellas, pero que no logró traducir ese gasto en el ansiado campeonato. El dueño de los Yankees señaló esta realidad como prueba de que la inversión por sí sola no es la solución.

“Miren a nuestros vecinos los Mets. Ellos gastaron una cantidad histórica de dinero. ¿Y dónde terminaron? El dinero te da oportunidades, pero no te da el anillo de campeón. La química, el talento joven y la ejecución son lo que realmente importa.”

Aaron Boone y Brian Cashman. Crédito: AP

Steinbrenner no excluyó a su propia franquicia de esta crítica, admitiendo que los Yankees también han sido un claro ejemplo de que un gasto elevado no siempre se traduce en éxito inmediato.

El dueño insistió en que el objetivo de la organización es ser inteligentes en la agencia libre y en los canjes, enfocándose en piezas específicas que realmente encajen en el sistema, en lugar de simplemente firmar a los nombres más caros del mercado. Su mensaje es un llamado a la eficiencia en el gasto de cara a la temporada 2026.

