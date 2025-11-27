La casa de la suegra de Selena Gómez fue asaltada

El pasado lunes 24 de noviembre, la nueva familia de Selena Gómez pasó un susto al ser víctimas de un intento de asalto. Los ladrones entraron a la casa de Sandra Levin, suegra de Gómez y madre de Benny Blanco, en Studio City, California.

Estos asaltos en Los Ángeles no son extraños, la lista de famosos que han sido víctimas es bastante larga, pero la mayoría de las veces los ladrones entran a las propiedades cuando están vacías. Sin embargo, la madre del productor musical estaba en la propiedad y se dio cuenta de cuando los hombres, quienes estaban vestidos de negro, entraron a la residencia por la puerta de atrás.

Según información compartida por varios medios de comunicación, incluyendo un reporte de NBC4, se dice que la señora al darse cuenta subió corriendo a la segunda planta de la casa y se escondió en un baño.

Levin no pudo evitar asomarse por la puerta del baño cuando escuchó que los ladrones estaban subiendo las escaleras, y en ese momento ellos se dieron cuenta de que no estaban solos y decidieron huir. Los reportes indican que las alarmas se activaron, pero los intrusos lograron escapar antes de que llegaran las autoridades.

Se desconoce si los ladrones estaban armados. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Por los momentos, se desconoce si los ladrones estaban armados o no, y no han sido identificados. Lo que sí se ha compartido en ‘Page Six’, y otros medios, es que una de las ventanas se rompió para poder entrar a la residencia. Antes de romper el cristal, también forzaron una puerta corrediza que protege la residencia.

