Selena Gomez desea convertirse en madre tras su boda con Benny Blanco

La cantante y actriz Selena Gomez habló sobre sus deseos de convertirse en madre tras su matrimonio con el productor musical Benny Blanco.

A través de su cuenta de sus historias de Instagram, la artista compartió una escena de la secuela de “Los hechiceros de Waverly Place”, “Los hechiceros más allá de Waverly Place”. En el video Alex Russo, personaje de Disney con el que Gomez saltó a la fama, comparte un momento emotivo con su hija en el final de la segunda temporada.

Selena Gomez compartió el video y expresó su deseo de tener la misma suerte que su personaje y convertirse en madre en algún momento. “Alex Russo es una mamá. Ojalá algún día ese sea yo”, escribió la dueña de Rare Beauty,

Gomez ha hecho algunas apariciones en la serie “Los Hechiceros Más Allá de Waverly Place”. En el final de la temporada 2 se revela que el personaje de Gomez se sacrificó cayendo en un portal para salvar a su familia.

Este comentario llega semanas después de que Selena Gomez se casara con el productor musical Benny Blanco, con quien tiene una relación desde el año 2023. Gomez y Blanco celebraron su unión en una íntima ceremonia en California, que contó con la presencia de celebridades como Taylor Swift, Paris Hilton, Ed Sheeran, Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, Camila Cabello, Cara Delevingne, SZA, entre otros.

Selena Gomez ha expresado públicamente su deseo de convertirse en madre con su ahora esposo Benny Blanco, un anhelo que el productor también tiene. En una conversación en el podcast “Jay Shetty” habló sobre lo mucho que la emociona la idea de convertirse en madre.

“No sé qué pasará, obviamente, pero me encantan los niños. Me encanta hacerlos reír; son tan tiernos. Así que, sin duda, cuando llegue ese día, estaré muy emocionada”, dijo Gomez.

Benny Blanco también habló sobre su sueño de convertirse en padre en una entrevista con InStyle. “Me encantan los niños; me encanta ser tío. Aunque, si Dios quiere, quiero ser papá. Solo sueño y rezo todos los días”, dijo.

