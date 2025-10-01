Selena Gómez y Benny Blanco hospedaron a los invitados de su boda en un hotel de Santa Bárbara

El sábado 27 de septiembre, Selena Gómez y Benny Blanco se casaron en Santa Bárbara, California. La pareja celebró junto con 170 invitados, a los cuales se les garantizó privacidad y seguridad en todo momento.

Antes de la boda, los medios no tenían detalles sobre la locación donde se realizaría la ceremonia y otros detalles. Pero ahora sí se han revelado más datos, como que la boda ocurrió en el vivero Sea Crest Nursery y que los invitados se hospedaron en el hotel El Encanto de Santa Bárbara.

Aunque la boda ocurrió en California, que es sede de muchas de las personalidades invitadas, una fuente le confirmó a ‘Page Six’ que el hotel se había convertido en el hogar de estas personas por un tiempo y apuntó: “Esta propiedad, que en su día fue una de las favoritas del viejo Hollywood, hoy combina el glamour histórico con el lujo moderno”.

En su página web, El Encanto destaca que su “diseño invita a una vida tranquila: arcos curvos, detalles de cerámica y materiales desteñidos por el sol crean una atmósfera de santuario perdurable”.

El precio de este hotel va entre los $900 dólares y $5,000 dólares por noches. Y algunas de las personalidades que se vieron en el hotel antes de la boda fueron Paul Rudd, Steve Martin y Martin Short, quienes son compañeros de Gómez en la serie ‘Only Murders in the Building’.

Se dice que el hotel está a solo 20 minutos del sitio donde se realizó la boda.

Por ahora no se ha revelado el look de la mayoría de las invitadas la boda, entre las que se incluía a la estrella pop Taylor Swift, y a Paris Hilton, Ed Sheeran, Ashley Park, entre otros.

Sigue leyendo:

• Aseguran que Selena Gómez no eligió a su madre para que la llevara al altar

• Selena Gómez vistió de Ralph Lauren en su boda

• Selena Gómez fue captada junto a varias amigas en un exclusivo yate en Cabo San Lucas