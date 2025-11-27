Lele Pons revela que le pidió consejos a Shakira para ser buena madre

Hace algunas semanas, Lele Pons experimentó un momento muy significativo cuando Shakira acudió a su casa para conocer a su hija Eloisa, la bebé que tuvo con el cantante Guaynaa. Ahora, por primera vez, la creadora de contenido compartió cómo se desarrolló ese encuentro.

Durante un encuentro con la prensa, la influencer destacó la profunda admiración que siente por la artista colombiana, no sólo por su trayectoria musical, sino también por su faceta como madre. Por ello, decidió aprovechar la visita para pedirle varios consejos sobre la crianza de su pequeña y sobre la posibilidad de ampliar la familia.

“Ella es una gran mamá y yo admiro mucho cómo es con sus hijos. Le pregunté de todo, que cómo hacía ciertas cosas y cómo es tener hijos varones, porque a mí me encantaría tener un hijo. Me gustaría tener una relación tan bonita como la que ella tiene con sus hijos, porque ellos la adoran”, expresó Lele.

Cabe mencionar que, después de la llegada de Shakira a su hogar, la sobrina de Chayanne no dudó en compartir su emoción a través de redes sociales, afirmando que anhela el día en que pueda contarle esta experiencia a su hija cuando sea más grande.

“¡¡Te amamos, Shakira!! Un día que jamás olvidaré. No puedo esperar a explicarle este momento a Eloísa”, escribió Lele junto a una fotografía publicada en su cuenta de Instagram, en la que aparece posando con la intérprete barranquillera.

Sigue leyendo: