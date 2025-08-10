Lele Pons sorprende con su figura luego del nacimiento de su hija Eloísa

Lele Pons, cantante venezolana, subió a su cuenta en Instagram una foto en la que muestra cómo ha recuperado su figura luego de que naciera su hija Eloísa, fruto de su relación con el puertorriqueño Guaynaa.

La creadora de contenido mostró cómo luce su cuerpo poco después de convertirse en madre.

“La última foto es mi favorita”, escribió la famosa en la descripción de la publicación.

Su esposo fue uno de los primeros en reaccionar a estas imágenes y por eso le escribió: “Suave porque así no se respeta la cuarentena”.

También hubo algunos usuarios que escribieron: “Mujeres, recuerden que cada cuerpo y parto es distinto. Lele tiene toda la ayuda del mundo, todo el dinero, entrenadores, etc. ¡La mayoría de ustedes tienen una vida muy distinta a ella! ¡No se comparen!”, “A Lele la maternidad la ha puesto más hermosa! Dios los bendiga chic@s junto a la hermosa Eloísa. Amén”.

Hace unos días, la artista hablaba de cómo su vida cambió con la llegada de su bebé, una etapa que considera retadora, pero también muy especial.

“Eloísa ¡Nunca en mi vida había sentido tanto amor y felicidad! Literalmente odio dormir porque la extraño muchísimo ¡Es tan hermosa, es increíble, fuerte, activa, pero sobre todo, sana! Gracias, Dios, por este regalo. Nada se compara con esta sensación. Te cambia la vida. Ella es mi mundo. Te amo más que a nada, mi princesa”, afirmó.

La venezolana vivió un embarazo muy mediático, que fue bastante seguido por su público, el cual la ha acompañado en distintas etapas de su vida y la maternidad no podía ser la excepción.

