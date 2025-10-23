Shakira graba nueva versión de ‘Hips Don’t Lie’ junto a Ed Sheeran y Beéle

“Hips Don’t Lie” está de vuelta. Pero esta vez no viene sola, sino acompañada por dos voces que, aunque vienen de mundos diferentes, encajan de una forma sorprendentemente natural. Shakira se unió a Ed Sheeran y al colombiano Beéle para lanzar una nueva versión de su éxito más icónico, esa canción que hace casi dos décadas puso a medio planeta a mover las caderas.

El anuncio lo soltó nada más y nada menos que Spotify, que anda celebrando el proyecto Spotify Anniversaries, una serie especial dedicada a rendir homenaje a los discos más influyentes de grandes artistas.

En el tráiler que lanzó la plataforma, se puede escuchar un pedacito de esta versión renovada de “Hips Don’t Lie”. La nueva mezcla combina el estilo melódico de Sheeran con el flow moderno y caribeño de Beéle, logrando una fusión entre pop, vibra latina y una energía totalmente actual.

Pero eso no es todo. Esta sesión especial tiene un toque nostálgico, ya que celebra dos grandes aniversarios en la carrera de la barranquillera: los 30 años de “Pies Descalzos”, el álbum que la lanzó al estrellato en América Latina con temas como “Estoy Aquí” y “Antología”, y los 20 años de “Fijación Oral Vol. 1 & 2”, los discos que la consagraron a nivel mundial con himnos como “Día de Enero”, “Las de la Intuición” y, por supuesto, la mismísima “Hips Don’t Lie”.

En sus redes sociales, Shakira compartió unas palabras que derritieron a sus fans:

“Esta edición del Aniversario de Spotify está dedicada a todos mis fans de todo el mundo. ¡Gracias por caminar conmigo durante estos 30 años de Pies Descalzos, y 20 años de Fijación Oral!

Tantos recuerdos y canciones que me formaron como artista y que hicieron parte del camino de la música latina en el mundo. Espero que les guste, ¡los quiero!”.

El especial no solo incluirá la colaboración estelar con Sheeran y Beéle, sino también nuevas versiones de “Antología”, “Sueños Blancos”, “Día de Enero” y “La Pared”. Y como si fuera poco, habrá una charla íntima con Shakira, donde la artista reflexiona sobre su proceso creativo, cuenta anécdotas inéditas y repasa cómo ha evolucionado su música y su visión artística a lo largo de tres décadas.

