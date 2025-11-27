Lupita Jones defiende a Fátima Bosch: “paren el hate”

Lupita Jones manifestó su respaldo a Fátima Bosch, la representante de Tabasco que recientemente obtuvo el título de Miss Universo 2025 y que, desde entonces, ha sido objeto de críticas y mensajes de odio en redes sociales.

Jones, quien se convirtió en la primera mexicana en ganar Miss Universo en 1991, reaccionó ante los ataques dirigidos a la joven.

“Ustedes saben que he sido muy crítica de todo lo que ha estado pasando con la organización de Miss Universo y como muchos, no estoy feliz y como una ex reina de Miss Universo me da mucha tristeza lo que está pasando, se está ensuciando la marca”, declaró en una historia de Instagram.

“Las situaciones, como se han presentado, desde el momento que Fátima alzó la voz, prácticamente se puso la corona, porque muchas mujeres comenzamos a admirarla por su valentía. Así que párenle al hate. No se vale, no se vale insultar, no se vale ofender, no se vale enviar mensajes tan ruines a una mujer“, agregó.

Para finalizar, Lupita pidió a la audiencia permitir que la nueva Miss Universo desempeñe su labor sin presiones.

“Démosle la oportunidad de crecer en esto, Fátima va a tener mucho que compartir, y todo esto que le está pasando le va a dar muchísimo más valor a su reinado“, agregó.

¿Qué ocurrió con Fátima Bosch?

Fátima Bosch se hizo viral hace unos días, mientras se encontraba en la concentración previa a la final de Miss Universo en Tailandia. Durante ese periodo, no dudó en responder cuando Nawat Itsaragrisil, anfitrión del certamen, la llamó “tonta”.

Los videos que mostraban los comentarios ofensivos hacia la mexicana se difundieron masivamente, generando indignación y fuertes críticas hacia Nawat.

Sin embargo, tras ser coronada Miss Universo 2025 el fin de semana pasado, Bosch comenzó a recibir ataques en redes sociales de muchos usuarios que aseguran que la elección estuvo arreglada y que el incidente con el anfitrión influyó para que obtuviera el título.

