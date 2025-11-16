¿Cómo fue la salida de Lupita Jones de Nuestra Belleza México? La exreina lo cuenta todo

Lupita Jones recordó cómo fue su salida de Nuestra Belleza México que le fue ordenada en el 2016, cuando estaba en todos los preparativos para la edición del año siguiente.

En una entrevista con Isabel Lascurain contó cómo fue ese momento tan fuerte en su carrera profesional.

“Estábamos organizando el evento de Nuestra Belleza México 2017, sin saber que iba a ser mi último, iba a ser en marzo, creo, y en enero la reina que habíamos elegido se iba al Miss Universo en Filipinas, pero en octubre de 2016 y según yo que iba a dar mi reporte de cómo íbamos me dicen ‘oye, Lupita, este concurso de Nuestra Belleza va a ser el último’”, comentó.

La actriz mexicana afirmó que en ese momento se negó a la decisión que le dieron porque ya todo estaba avanzado para que ella dirigiera el certamen de belleza.

“¿Qué me estás diciendo? Que me voy a ir a Miss Universo, voy a Filipinas, me voy a regresar y ya no voy a tener oficina?”, recordó acerca de una de las frases que le dijo a uno de los ejecutivos.

Esta posibilidad de no estar en la edición del 2017 la contrarió porque Lupita Jones fue quien convocó a ese último grupo y se encargó de organizarlas. “Ahí me di de cuenta que jamás supieron lo que yo hacía”, afirmó en la conversación.

Dentro de la organización, la mexicana duró 23 años y por esa razón no quería tener un cierre por la puerta de atrás. Por esa razón, pidió más tiempo para terminar de ajustar todas las cosas y no afectar su imagen como gerente.

Al salir de ahí, intentó negociar la marca de Nuestra Belleza México, pero entendió que lo mejor era hacer su propia empresa. “Yo le inyecté a esa marca toda mi esencia, mi visión del concurso, todo lo que yo visualizaba de lo que tenía que ser el concurso estaba puesto ahí”, comentó.

Por esa razón, decidió seguir adelante con su franquicia de Mexicana Universal, en el que elige a la representante de su país para el Miss Grand International.

