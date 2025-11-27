Murió Fuzzy Zoeller, el campeón marcado por un chiste racista contra Tiger Woods

Este jueves murió a los 74 años, Fuzzy Zoeller, legendario golfista campeón de dos majors y que empañó su carrera por un chiste racista contra Tiger Woods.

La noticia sobre su muerte, según ‘The Associated Press’, fue transmitida desde Houston, Texas, a través del director del torneo Insperity Invitational, Brian Naugle, quien recibió la llamada de la hija de Zoeller. De momento las causas del fallecimiento son desconocidas.

En redes sociales, PGA Tour despidió a la leyenda con un escueto comunicado firmado por el comisionado Jay Monahan.

“Fuzzy fue un verdadero jugador original cuyo talento y carisma dejaron una huella imborrable en el golf. Fuzzy combinó la excelencia competitiva con un sentido del humor que le granjeó el cariño de los aficionados y de sus compañeros jugadores. Celebramos su notable legado y extendemos nuestras más sinceras condolencias a su familia”, indicaron.

10-time PGA TOUR, 2-time PGA TOUR Champions winner Fuzzy Zoeller passes away at age 74.

El presidente Donald Trump también reaccionó a la muerte de Fuzzy en su red social Truth Social. “Muy triste enterarme de que el altamente respetado y querido golfista profesional Fuzzy Zoeller ha fallecido”.

El presidente Donald Trump también reaccionó a la muerte de Fuzzy en su red social Truth Social. "Very sad to hear that the highly respected and beloved Professional Golfer, Fuzzy Zoeller, has passed away. In 1979, Fuzzy won the Masters Tournament (Only 1 of 3 to win in his first appearance!) and, in 1984, he won the U.S. Open at Winged Foot Golf…"

Frank Urban “Fuzzy” Zoeller Jr. nació el 11 de noviembre de 1951 en New Albany, Indiana. Desde joven mostró un talento natural para el golf. En la Universidad de Houston demostró su valía y en 1973 se convirtió en profesional.

Zoeller alcanzó la cima del golf mundial con dos títulos de majors. En 1979 conquistó el Masters de Augusta en su primera participación, un logro que solo Gene Sarazen y Horton Smith habían conseguido antes.

Cinco años más tarde, en 1984, ganó el U.S. Open en Winged Foot, derrotando a Greg Norman y Hale Irwin en un desempate de 18 hoyos. En total, acumuló 10 victorias en el PGA Tour y 19 títulos profesionales.

El chiste racista contra Tiger Woods que condenó su carrera

Zoeller era conocido por su personalidad alegre y bromista. En el Masters de 1997, cuando Tiger Woods ganó de manera histórica. Fuzzy, entrevistado por CNN, hizo un comentario racista sobre el menú de la Cena de Campeones, sugiriendo que Woods no eligiera “pollo frito”.

La “broma” generó indignación, amenazas de muerte y lo persiguió el resto de su vida. Aunque pidió disculpas en múltiples ocasiones y aseguró que no reflejaba su verdadera personalidad, se convirtió en una mancha en el expediente que no pudo borrar.

En una entrevista en 2008 para Golf Digest, Zoeller se sinceró sobre ese incidente y se mostró afectado por las consecuencias que aún le perseguían.

“He llorado muchas veces. Me he disculpado innumerables veces por palabras dichas en broma que simplemente no reflejan quién soy. Tengo cientos de amigos, incluidas personas de color, que pueden dar fe de eso. Aun así, he llegado a aceptar el hecho de que este incidente, nunca, nunca desaparecerá”, dijo en su momento.



