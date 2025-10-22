Leyenda del golf Jack Nicklaus ganó demanda de $50 millones de dólares por difamación

La leyenda del golf, Jack Nicklaus, ganó una demanda millonaria y fue indemnizado con $50 millones de dólares por un jurado en Florida tras demandar por difamación a su antigua empresa, Nicklaus Companies, la cual era financiada por el multimillonario Howard Milstein.

De acuerdo con ‘The Palm Beach Post’, un jurado determinó que los acusados difundieron información falsa que dañó la reputación de Nicklaus y provocó “ridículo, odio, desconfianza o desprecio”.

En declaraciones a la cadena ESPN, su abogado Eugene Stearns resaltó la dificultad de salir victorioso en este tipo de demandas. “Siempre es difícil en un caso de difamación probar los daños a la reputación, especialmente en alguien como Jack, cuya imagen es tan buena”, dijo.

“Lo importante fue la disputa que surgió hace tres años y medio, cuando la empresa dijo al mundo que Jack se estaba vendiendo al golf saudí, lo cual no era cierto. Así que estamos felices de que Jack haya sido reivindicado”, añadió.

Stearns aseguró que la contraparte inventó una historia falsa para hacer creer al público que Jack Nicklaus “era un anciano que se vendió a los saudíes”.

Nicklaus, campeón de 18 torneos mayores, tenía una empresa que llevaba su nombre: Nicklaus Companies. Aunque él ya no la dirigía, seguía vinculado a ella.

Esa empresa empezó a decir públicamente que Jack había considerado una oferta de $750 millones de dólares para ser la cara visible de LIV Golf, el nuevo circuito de golf financiado por Arabia Saudita.

Por este motivo, la leyenda de 85 años presentó la demanda luego de que la compañía no solo afirmara que Nicklaus estaba considerando un acuerdo de $750 millones de dólares para unirse a LIV Golf.

También aseguraron que ya no estaba mentalmente apto para manejar sus asuntos comerciales. Nicklaus se reunió con representantes saudíes en 2021, pero aseguró haber rechazado ofertas en dos ocasiones, según Sports Illustrated.

“Me ofrecieron algo superior a los 100 millones de dólares para hacer un trabajo probablemente similar al que hace Greg”, dijo Nicklaus en ese momento.

“Lo rechacé. Una vez verbalmente, otra por escrito. Les dije: ‘Muchachos, tengo que quedarme con el PGA Tour. Yo ayudé a fundar el PGA Tour’”, recordó.

Jack Nicklaus es considerado el más grande golfista de todos los tiempos. Durante su carrera obtuvo 73 títulos en total. Además, consiguió 18 ‘majors’, la mayor cantidad de la historia.

Tres más que Tiger Woods, quien está empatado con Sam Snead como los máximos ganadores en la historia del PGA Tour con 82 victorias. El último major de Nicklaus fue el Masters de 1986, que ganó 24 años después de su primer título.



