Toluca vence 1-2 a Juárez y Antonio Mohamed advierte: “No nos vamos a relajar”

El actual campeón del futbol mexicano sufrió, pero ganó. Toluca se impuso en la noche del pasado miércoles 1-2 ante Juárez en el juego de ida de los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2025 de la Liga MX. En la rueda de prensa posterior al partido, Antonio Mohamed analizó los pormenores del encuentro.

Tras comenzar perdiendo con un gol del colombiano Jesús Murillo, Toluca sacó la casta y logró remontar en Estadio Olímpico Benito Juárez. Antonio Briseño y Paulinho fueron los encargados de sellar el triunfo.

Para Mohamed, el duelo tuvo un componente físico clave. El estratega argentino explicó que la acumulación de partidos y el desgaste influyeron en la propuesta de los Diablos Rojos, quienes apostaron por controlar el ritmo y manejar la posesión para desgastar al rival.

“Siempre el equipo que descansa más, tiene una ventaja que llega más descansado que el rival, porque hoy el rival mostró un poco de cansancio en algún momento del partido, que es normal porque también tiene acumulación de partidos y poco descanso”, dijo.

“Nosotros sabíamos eso, por eso manejamos mucho la pelota en corto, pero nosotros no nos vamos a confiar, creemos en nuestra fortaleza, pero sabemos que tenemos un rival que todavía tiene chances y que se va a jugar la última ficha en cancha nuestra, entonces no nos vamos a relajar, añadió.

Apareció la jerarquía del equipo: Antonio Mohamed#diablostwitteros pic.twitter.com/X4ONdlsWuH — Andrés González (@andresglezr) November 27, 2025

El técnico también reconoció que el gol tempranero de Juárez complicó el arranque del partido y dio confianza al rival. Sin embargo, destacó que a partir del minuto 25 su equipo tomó el control y se adueñó del juego.

“Creo que el gol tempranero hizo que psicológicamente el rival se crezca, nos costó acomodarnos, pero después ya a partir de los 25 (minutos) del primer tiempo fuimos dueños del partido, se jugó prácticamente como nosotros queríamos jugarlo, pero de entrada lo sufrimos un poco”, analizó.

Con esta victoria, Toluca llega con ventaja al partido de vuelta en el Nemesio Diez, donde buscará sellar su pase a semifinales y defender su título. El juego de vuelta de los cuartos de final se disputará el sábado 29 de noviembre.



