Leyenda del Toluca apuesta por el bicampeonato del equipo en la Liga MX

Los Diablos Rojos del Toluca se mantienen como uno de los firmes candidatos para conquistar el título de campeón del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y así consolidarse con el bicampeonato, un hecho que demostraría el gran nivel que tiene el equipo de Antonio Mohamed.

Ante este hecho el histórico entrenador del club, Enrique Meza, afirmó que el equipo tiene todo lo necesario para conquistar un nuevo título al considerar que están teniendo un rendimiento mejor al mostrado durante el torneo pasado en el que ya quedaron campeones.

Estas declaraciones las realizó Meza durante la inauguración de un mural dedicado a las grandes figuras del Toluca, espacio en el que aparece esta figura junto a otros ídolos del club como Don Nemesio Diez, Valentín Diez Morodo, Walter Gassire, Albino Morales, entre otros.

“Es una satisfacción que la gente tenga ese aprecio por uno, pero están totalmente correspondidos y eso me llena de satisfacción porque tengo hijos, tengo nietos, esta mi esposa y todos ellos lo hemos disfrutado mucho, mis nietos no tanto porque son muy chicos, pero es grato que ahora se den cuenta de todo lo que pasamos en esta ciudad con estos murales. Qué bueno que tengo la oportunidad de compartir el mural con todos esos grandes y extraordinarios jugadores, y gente que trabajó en el club, algunos eran mayores que yo y los veía jugar”, expresó.

Más allá del homenaje, Meza también se tomó un momento para analizar el presente del conjunto choricero y consideró que el Toluca que compite actualmente atraviesa un nivel superior al del plantel que conquistó el título en el torneo pasado, lo cual le permite imaginar un posible bicampeonato.

“Yo creo que este equipo juega mejor que el del torneo pasado, ojalá y puedan levantar nuevamente esta copa, porque le da la impresión que este equipo juega mejor que el que ya fue campeón”, resaltó.

El experimentado entrenador recordó además su relación con Antonio Mohamed, actual timonel del equipo, a quien dirigió en los Toros Neza de los años noventa. Sostuvo que el “Turco” posee la capacidad y la visión necesarias para volver a llevar al Toluca a lo más alto, más aún con el respaldo total de la directiva encabezada por Valentín Diez.

“Es muy merecido el título que ganaron porque Antonio es un gran entrenador, bendito sea Dios, don Valentín ha vuelto a levantar la copa, no hay directivos de esa clase, es un directivo muy especial, estoy muy contento de ver a Toluca levantar un trofeo más. Toño es un gran entrenador, fue mi jugador en Toros Neza y era un tipo muy alegre, una muy buena persona, y agradezco a Dios que le esté yendo muy bien porque se ha entregado y ha hecho una gran labor en un equipo que ya necesitaba un título”, enfatizó.

Para finalizar, Enrique Meza destacó el apoyo incondicional de la afición mexiquense y consideró que esto es un motor emocional que constantemente empuja a los jugadores a tener un mejor rendimiento dentro del terreno de juego.

“Yo le pido a la afición que siga apoyando a su equipo, este apoyo que se le da al Toluca, me da la impresión que en ningún equipo en México lo tiene, desde hace varios años, desde que perdieron esa final por muchos goles ante Pachuca, pero la gente no se fue del estadio, siguió apoyando a pesar de la derrota, entonces eso habla de que la gente quiero mucho a su equipo y su equipo quiere mucho a la ciudad de Toluca”, concluyó.

