Trump anuncia la muerte de Sarah Beckstrom de la Guardia Nacional herida en el tiroteo de Washington D.C.

Pocas horas después de que las autoridades identificaron a los dos miembros de la Guardia Nacional que resultaron gravemente heridos en el tiroteo en Washington D.C., el presidente Donald Trump anunció el fallecimiento de Sara Beckstrom.

Durante una llamada por el Día de Acción de Gracias con elementos de las Fuerzas Armadas, confirmó la muerte de la militar de 20 años.

“Lamentablemente debo decirles que, segundos antes de salir al aire, me enteré de que Sarah Beckstrom, de Virginia Occidental, una de las guardias de las que estamos hablando, una persona muy respetada, joven y magnífica, que comenzó a prestar servicio en junio de 2023 y destacaba en todos los aspectos, acaba de fallece”, comentó el mandatario.

Wolfe sigue luchando por su vida

Trump añadió que el otro de los soldados de la Guardia Nacional heridos, Andrew Wolfe, de 24 años, “está luchando por su vida”.

El republicano de nuevo culpó las políticas migratorias de su predecesor, Joe Biden por el ingreso del presunto atacante, identificado como Rahmanullah Lakanwal, quien llegó en 2021 al país a través de un programa para afganos que colaboraron con Estados Unidos.

“Esta atrocidad nos recuerda que no tenemos ninguna otra mayor prioridad de seguridad nacional que garantizar que tengamos completo control de las personas que entran y permanecen en nuestro país. Sobre la mayoría, no los queremos. Vienen aquí ilegalmente”, manifestó el mandatario durante la llamada.

Lamentan la muerte de la soldado

La fiscal general, Pam Bondi dijo sentirse devastada con la noticia sobre el fallecimiento de Beckstrom.

“Devastada. Por favor, oren por la familia de Sarah. Estados Unidos nunca olvidará su valentía. Habrá justicia para Sarah. Sigan orando por Andrew. Gracias al presidente Trump: la pena de muerte ha vuelto”, escribió en X.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt escribió: “Que Dios bendiga a la familia de Sarah durante este momento inimaginablemente difícil”.

“Acto de terrorismo”

El miércoles 26 de noviembre, Trump dio un mensaje que publicó la Casa Blanca en donde calificó el ataque como “un acto de terrorismo”.

“Los corazones de todos los estadounidenses están esta noche con esos dos miembros de la Guardia Nacional de Virginia Occidental y sus familias”, expresó el mandatario en un video que fue difundido por la Casa Blanca.

Trump sostuvo que el ataque constituyó “un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo”, y agregó que “fue un crimen contra toda nuestra nación”.

Rahmanullah Lakanwal, de 29 años, de Afganistán, fue identificado como el presunto atacante de la balacera a poca distancia de la Casa Blanca.

