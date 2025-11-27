Identifican a miembros de la Guardia Nacional heridos tras tiroteo en Washington D.C.

Los dos miembros de la Guardia Nacional de West Virginia que fueron baleados durante el tiroteo cerca de la Casa Blanca han sido formalmente identificados.

La fiscal general de EE.UU. por el Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, confirmó este jueves durante una conferencia de prensa por la mañana que las víctimas fueron Sarah Beckstrom y Andrew Wolfe. Agregó que permanecen en estado crítico tras los ataques.

Asimismo, el miércoles, cuando se produjo la balacera, las autoridades identificaron al sospechoso como Rahmanullah Lakanwal, un ciudadano de origen afgano de 29 años. La investigación de este incidente se mantiene activa y bajo el foco de las agencias federales.

Aumento de presencia militar en la capital estadounidense

El reciente incidente se produce meses después de que el presidente Donald Trump ordenara el despliegue de cientos de tropas de la Guardia Nacional en la ciudad para fortalecer la seguridad y apoyar las tareas de aplicación de la ley.

En consecuencia, el Departamento de Defensa ha anunciado medidas inmediatas para reforzar la presencia militar. El secretario del Departamento de Defensa, Pete Hegseth, informó que se desplegarán 500 miembros adicionales de la Guardia Nacional en D.C.

Medidas migratorias sobre afganos tras el tiroteo

Asimismo, el presidente Donald Trump anunció una revisión completa de todos los ciudadanos afganos admitidos bajo la administración anterior del presidente Joe Biden.

En simultáneo a estas declaraciones, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) comunicó, a través de su cuenta en X, la suspensión indefinida del procesamiento de todas las solicitudes de inmigración de ciudadanos afganos, a la espera de una revisión exhaustiva de los protocolos de seguridad y verificación implementados. Esta medida tiene como fin auditar los procesos de admisión a raíz del ataque.

