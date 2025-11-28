Campbell’s despide a ejecutivo por afirmar que sus productos son para “gente pobre”

Campbell’s Co. anunció este miércoles el cese de su vicepresidente del departamento de seguridad de la información, Martin Bally, luego que fue grabado diciendo que los productos de la compañía solo eran aptos para “gente pobre” y profiriendo otros comentarios racistas y burlándose de los productos, empleados y clientes de la compañía. Como reacción, el ejecutivo decidió demandar a la empresa como despido injustificado.

Bally aparece señalado en una demanda presentada en Michigan la semana pasada por Robert Garza, un ex empleado de Campbell´s quien afirma que fue despedido el 30 de enero, luego que informó sobre los comentarios denigrantes de Bally a un supervisor.

En la demanda, Garza afirmó haberse reunido con Bally en noviembre de 2024 para hablar sobre su salario. Durante la reunión, que Garza supuestamente grabó, Bally describió a Campbell’s como una cadena de comida altamente procesada, para “gente pobre”.

The statements in the recording do not represent Campbell’s views, and the person who made them is no longer with the company. We understand you have questions, learn more here: https://t.co/wzzx4bG8Ac pic.twitter.com/99SLIpXUzR — Campbell's (@Campbells) November 26, 2025

Garza alegó en la demanda que Bally hizo comentarios racistas sobre los trabajadores indígenas, a quienes llamó “idiotas”. También contó cómo Bally le contó que solía ir a trabajar drogado después de consumir comestibles de marihuana.

En su demanda, reclama una indemnización por daños y perjuicios a Campbell’s, Bally y a su ex supervisor, JD Aupperle a quien Garza afirmó haberle contado sobre la conversación con Bally el pasado 10 de enero, poco antes de su despido, ejecutado el 30 de enero.

Garza añadió que Aupperle no lo animó a informar los comentarios, ni le dio ningún consejo sobre cómo proceder, por lo que decidió demandar a la empresa por despido injustificado y a ambos personajes, como responsables de su despido.

La respuesta de Campbell’s por los comentarios desafortunados de su ejecutivo

Campbell’s explicó que se enteró de la demanda de Garza la semana pasada y que tras escuchar fragmentos de la grabación, confirmó que la voz que profirió estos comentarios eran de Bally, por lo que fue despedido el martes.

“Los comentarios fueron vulgares, ofensivos y falsos, y nos disculpamos por el daño causado”, lamentó la compañía en un comunicado. “Este comportamiento no refleja nuestros valores ni la cultura de nuestra empresa, y no toleraremos ese tipo de lenguaje bajo ninguna circunstancia”.

Pero además, en una entrevista con el canal local de noticias 4 de Detroit, Garza reprodujo una parte de la grabación al aire donde Bally afirma que los productos de Campbell no eran saludables como parte de un comentario lleno de insultos.

The Campbell Soup’s Vice President wasn’t just caught saying Campbell's soups are for poor people and use bioengineered meat



He literally said on a secret recording the company is using “3D printed meat”



This is a federal crime. It is illegal under US federal law to sell,… pic.twitter.com/LBMboTuy39 — Wall Street Apes (@WallStreetApes) November 24, 2025

“Carne bioingenierizada. No quiero comer un trozo de pollo impreso en una impresora 3D”, dijo Bally.

En su respuesta, Campbell’s defendió los alimentos con los que elabora sus productos y reiteró que provienen de proveedores estadounidenses de confianza desde hace mucho tiempo y que su pollo se cría sin antibióticos y cumple con altos estándares de calidad:

“Los comentarios que se escuchan en la grabación sobre nuestra comida no sólo son inexactos, sino patentemente absurdos”, dijo Campbell’s. “Ese lenguaje no refleja nuestros valores ni la cultura de nuestra empresa”, agrega el comunicado. “No toleramos ese tipo de lenguaje bajo ninguna circunstancia”.

Campbell’s agregó que los comentarios supuestamente fueron hechos por alguien del departamento de TI “que no tiene nada que ver con cómo preparamos nuestra comida”.

“Estamos orgullosos de la comida que elaboramos, de quienes la preparan y de los ingredientes de alta calidad que utilizamos para ofrecer a los consumidores buena comida a un precio accesible”, declaró Campbell’s. “Los comentarios que se escuchan en la grabación sobre nuestra comida no solo son inexactos, sino completamente absurdos”.

Larry Kopp, presidente y fundador de The TASC Group, una empresa de comunicaciones estratégicas y relaciones públicas, dijo que Campbell’s debería haber despedido a Bally y llegado a un acuerdo con Garza tan pronto como se enteró del incidente. “Grabaciones como estas son devastadoras y nunca deberían ver la luz”, lamentó.

Sigue leyendo:

– Murió Fuzzy Zoeller, el campeón marcado por un chiste racista contra Tiger Woods

– Nuevo recorte masivo: HP despedirá hasta 6,000 trabajadores para transitar hacia la IA

– Controversia en Nueva Jersey: American Dream y la demanda por vender ropa en domingo