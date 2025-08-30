Controversia en Nueva Jersey: American Dream y la demanda por vender ropa en domingo

Cualquier domingo, el enorme centro comercial American Dream de Nueva Jersey, uno de los más grandes del país, ofrece a los visitantes diferentes atractivos como disfrutar de una pista cubierta de esquí, surfear en una alberca techada, subirse a montañas rusas o comprar ropa nueva en docenas de tiendas minoristas.

Sin embargo, una de estas actividades derivó en una demanda contra el enorme complejo comercial y de entretenimiento ubicado en East Rutherford: American Dream enfrenta una demanda por infringir una ley del condado que prohíbe la venta de artículos no esenciales, como ropa, electrodomésticos y muebles, los días domingo.

Las normas, conocidas como ‘leyes azules’ datan de hace siglos en Nueva Jersey y originalmente tenían raíces religiosas. Pero actualmente, son promovidas por activistas que ofrecen un descanso merecido a los residentes locales del tráfico y el ruido en una importante zona habitacional ubicada cerca de la ciudad de Nueva York, repleta de compradores durante toda la semana.

Una diferencia de opiniones alrededor de la demanda

La demanda fue interpuesta por la localidad de Paramus, que es sede de tres grandes centros comerciales y kilómetros de locales para la venta. En su querella, reclaman que casi todas las demás tiendas minoristas del condado están cerradas para los compradores los domingos.

Ese era el plan original para American Dream cuando abrió sus puertas en 2019, junto al estadio MetLife, donde juegan los Jets y los Giants de la NFL. Las tiendas permanecerían cerradas los domingos, mientras que los parques temáticos permanecerían abiertos. Sin embargo, un informe de NorthJersey.com publicado en enero indica que las tiendas habían estado abriendo sus puertas un día adicional, durante casi un año.

“Estos negocios, con el estímulo y apoyo de los propietarios del centro comercial y la aquiescencia de los demás acusados ​​aquí, han violado la ley cientos, si no miles, de veces desde enero”, argumenta la demanda presentada en el Tribunal Superior del estado.

Promesas incumplidas

Sin embargo, American Dream argumentó que las leyes azules del condado de Bergen no se aplican al complejo, porque está edificado en una propiedad estatal: “La demanda es una maniobra política sin fundamento impulsada por intereses de competidores privados”, afirma el comunicado.

Pero el alcalde de Paramus, Christopher DiPiazza, dijo que American Dream había “prometido oficialmente” que seguiría las leyes azules del condado una vez que abriera.

Una transcripción de una audiencia pública de 2011 muestra una declaración de Tony Armlin, entonces vicepresidente de desarrollo y construcción del propietario del centro comercial Triple Five, diciendo que las leyes “prohíben nuestra capacidad de tener actividades minoristas los domingos”, lo que según él restringiría el impacto del tráfico.

Jim Tedesco, ejecutivo del condado de Bergen, dijo en una declaración que los operadores de American Dream le habían “asegurado personalmente” que mantendrían cerrados los minoristas el domingo antes de que abriera el centro comercial.

“Rompieron esa promesa”, dijo. “Su decisión de operar al por menor los domingos no solo viola la ley estatal, sino que les da una ventaja injusta sobre todos los demás negocios del condado de Bergen que cumplen la ley”.

La demanda también incluye a East Rutherford y a la Autoridad de Deportes y Exposiciones de Nueva Jersey.

¿Qué son las leyes azules de Nueva Jersey?

Las leyes azules de Nueva Jersey fueron inicialmente mucho más estrictas y se aplicaron en todo el estado. Prohibieron no solo las operaciones comerciales, sino también las actividades de ocio y los viajes no esenciales, y sus defensores argumentaron que el estado y la nación tenían la obligación moral de proteger el sabbat del comercio y la recreación.

Si bien la mayoría de los condados de Nueva Jersey ya no las aplican, los líderes del condado de Bergen se han resistido repetidamente a los intentos de derogarlas, por lo que continúan vigentes estas medidas que eximen algunos servicios, incluidos supermercados y farmacias y su aplicación ha sido ratificada por los votantes del condado.

La Corte Suprema ha determinado que estas leyes son constitucionales, basándose en razones seculares como asegurar un día de descanso para todos los trabajadores. Su nombre podría provenir de que estas normas se imprimían en papel de color azul en el siglo XVIII en Connecticut, o de la asociación del color azul con una moralidad rígida y religiosa.

Este tipo de leyes restringían la operación de negocios como: tiendas y otras actividades no esenciales, la venta de alcohol e incluso la venta de automóviles.

