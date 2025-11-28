Cómo evitar compras impulsivas en Black Friday: 8 estrategias efectivas

El Black Friday, que antes era solo un evento estadounidense, ahora se ha popularizado en otros países como uno de los eventos de compras más importantes del año. En pleno furor por las compras, la mayoría de los estadounidenses se dejan llevar por la emoción de estrenar.

Sin embargo, un estudio de la plataforma de investigación de Aegon sobre los patrones de compra de Acción de Gracias para 2024, reveló que un 60% de los compradores terminó lamentando sus decisiones impulsivas.

Por ello, es un buen momento para adoptar estrategias sencillas para evitar ser víctima de las trampas del marketing, ya que los encuestados revelaron que hubieran gastado su dinero de otra manera si pudieran retroceder en el tiempo, por lo que hay mucho que hablar sobre la toma prudente de decisiones.

Pero con un mundo lleno con tantas estrategias de marketing, cuando la gente encuentra una oleada de productos que parecen baratos o con un precio razonable, se activa la misma parte de nuestro cerebro que se encarga del placer.

Si a esta sensación de bienestar se le agrega una mayor urgencia en torno a ofertas como el Black Friday, los consumidores a menudo desarrollan una especie de obligación por comprar algo. Esta urgencia se desarrolla cuando se afirma que el producto solo está disponible con descuento durante 24 horas o que hay una cantidad limitada de productos.

Estas son algunas estrategias que puedes utilizar para controlar tus gastos y evitar caer en las técnicas de marketing inteligentes:

Nunca compres cuando estés cansado

La fatiga puede provocar que tomes decisiones menos racionales y disminuye la capacidad de autocontrol. Tomar decisiones requiere energía mental, y esta es limitada. Cuando estás cansado, tus emociones tienden a tomar el control, por lo que eres más propenso a la tentación de los ‘grandes ahorros’ y ‘artículos que parecen bonitos’, incluso si no son algo que necesitas.

Compra por la mañana

Este es el momento del día en el que tienes mayor agudeza mental, por lo que probablemente tomarás mejores decisiones. Si evitas tomar decisiones importantes más tarde, probablemente tu fuerza de voluntad y concentración serán menores, a medida que aparece la fatiga para tomar una decisión.

La fatiga de decisión está influenciada por el aumento en el estrés mental y emocional. Generalmente ocurre cuando las personas están sometidas a analizar demasiadas opciones. Esto le sucede a la mayoría de las personas en algún momento del día, ya que están obligadas a tomar cientos de decisiones a diario.

No te apresures

Siempre es mejor que tomes tiempo suficiente para elegir detenidamente lo que vas a comprar. Si añades solo un segundo al tiempo que dedicas para decidir una compra, seguramente podrás tomar una mejor decisión, ya que el tiempo adicional le permite al cerebro recopilar información adicional y filtrar aspectos irrelevantes.

Black Friday shoppers: pic.twitter.com/L9Gm8kgvhD — Planet Of Memes (@PlanetOfMemes) November 28, 2025

Mientras decides, por ejemplo, imagina que cuando buscas un artículo en línea aparecen en tu catálogo una serie de opciones en banners parpadeantes a un lado que te impiden concentrarte. Estas distracciones harán que pierdas el enfoque en las ventajas de cada producto que, de otro modo, podrían influir en tu decisión. Hacer una pausa permite recuperar la concentración e ignorar los distractores.

Haz tu tarea

No todo lo que tiene descuento es una buena oferta. Si te aseguras de conocer cuánto costaron los artículos antes de las ofertas, sabrás realmente cuánto ha reducido su precio. La forma más fácil de averiguarlo es con una herramienta de IA que te indique los precios anteriores.

Sin embargo, de acuerdo con reportes de años anteriores, solo el 2% de las ofertas del Black Friday tienen un precio más bajo respecto a los seis meses anteriores o los seis meses posteriores. Si conoces los precios previos, puedes evitar las decisiones precipitadas.

Haz una lista y genera un presupuesto

Esta estrategia reducirá la tentación de gastar en exceso.

Intenta evitar las compras con tarjeta

Si usas tu tarjeta o smartphone, es probable que gastes más dinero. Por ello, una opción viable podría ser usar el dinero en efectivo. Tener el dinero en la mano verás cómo se agota el dinero de tu cartera y así será más probable que dejes de gastar cuando te quedes sin efectivo.

Black Friday is so back baby😭 pic.twitter.com/3wWPNGOMYB — kira 👾 (@kirawontmiss) November 28, 2025

No toques ningún producto

Si te gusta comprar en tiendas físicas, las investigaciones demuestran que tu decisión de compra se acelera e incluso te predispones a pagar más si tocas el producto que te gusta. Es mejor observar hasta que tomes una decisión final.

Pregúntate por qué hay pocos productos disponibles

Con la presión del tiempo, evitas plantearte por qué un producto está en oferta. Quizá la medida sea tan simple como que se lanzó un modelo más nuevo recientemente o porque no atrajo tanto a otros compradores. Pero para mayor seguridad, consulta algunas reseñas del artículo en oferta para asegurarte de que estás comprando lo que realmente quieres. Si tomas estas precauciones, seguramente estarás más satisfecho con lo que compraste.

