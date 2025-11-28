El premio mayor de Powerball sube a $719 millones

El premio mayor del Powerball volvió a encender la conversación nacional: $719 millones de dólares, el tercer bote de lotería más grande de 2025 hasta ahora.

La cifra creció después de que ningún boleto acertó los 6 números sorteados el miércoles por la noche, una situación que suele alimentar la expectativa pública y disparar las ventas de boletos en distintos estados del país.

Los números ganadores fueron 7, 8, 15, 19, 28 y el Powerball rojo 3, una combinación que esta vez no tuvo dueño. Con ese resultado, el fondo acumulado continúa su ascenso y vuelve a colocar al Powerball en el centro de atención, especialmente entre quienes confían en la suerte o buscan una oportunidad financiera extraordinaria.

El próximo sorteo se realizará el sábado por la noche y, aunque la cifra promocionada de $719 millones suena monumental, el eventual ganador recibirá una cantidad significativamente menor debido a retenciones obligatorias, impuestos federales y, en algunos casos, impuestos estatales.

Nuevamente, en pocas semanas, Powerball ha aumentado su bolsa acumulada. (Foto: John Bazemore/AP)

¿Cuánto dinero recibiría realmente un ganador del Powerball?

Uno de los aspectos más importantes, y a menudo ignorados, de los grandes premios de lotería en Estados Unidos es que la cifra anunciada corresponde al cálculo de una anualidad pagada durante 30 años, y no a un monto disponible de inmediato. Por ello, la mayoría de los ganadores opta por la alternativa del pago único en efectivo, que es mucho menor que el premio completo.

En este caso, quien resulte ganador podrá escoger entre:

* Cobrar los $719 millones en 30 pagos anuales, que aumentan gradualmente con el tiempo.

* Recibir un pago único de $333,3 millones, una alternativa que históricamente eligen la mayoría de los afortunados.

Si el ganador elige el pago único en efectivo

La cifra inicial de $333,3 millones sufre de inmediato una reducción significativa. El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) aplica una retención federal obligatoria del 24%, lo que reduce el monto a unos $253,3 millones al momento de cobrar.

Sin embargo, la retención no cubre la totalidad de los impuestos adeudados. Debido al tamaño del premio, el ganador automáticamente se ubica en el tramo máximo del impuesto sobre la renta, que es del 37%. Esto significa que el jugador deberá pagar una diferencia adicional al presentar su declaración de impuestos anual, lo que dejaría el premio neto en aproximadamente $210 millones.

Aunque la cifra sigue siendo enorme, representa menos de un tercio del monto publicitado.

Si el ganador opta por el pago en anualidades

La segunda opción consiste en recibir el premio completo a través de 30 pagos anuales. En este escenario, el ganador recibiría cerca de $24 millones por año, una cantidad atractiva para quienes prefieren estabilidad financiera a largo plazo.

Sin embargo, ese ingreso también queda sujeto a impuestos federales. Si se aplica la tasa marginal del 37%, los pagos anuales se reducirían alrededor de $15,1 millones por año, lo que a lo largo de 3 décadas sigue representando una fortuna sustancial.

Esta alternativa permite al ganador obtener un total mayor que la opción en efectivo, pero muchos prefieren la liquidez inmediata para invertir, saldar deudas o administrar su futuro sin depender del calendario de pagos del Powerball.

El impacto de los impuestos estatales en el premio

Además de los impuestos federales, los ganadores pueden enfrentar impuestos estatales, según el lugar donde residan.

Estados con altos impuestos, como Nueva York, gravan las ganancias de lotería con hasta un 10,9%, lo que puede reducir de manera considerable el monto final recibido. Para residentes de la ciudad de Nueva York, se añade además el impuesto local sobre ingresos, aumentando aún más la carga fiscal.

En contraste, otros estados, incluidos Texas, Florida y California, no aplican impuestos estatales sobre los premios de la lotería, lo que significa que el ganador recibiría una cantidad mayor si vive allí.

Estas diferencias geográficas pueden generar variaciones de millones de dólares en las ganancias finales, un aspecto que muchos jugadores no consideran hasta después de ganar.

Por qué los premios de Powerball siguen creciendo

Uno de los motivos por los que el Powerball alcanza cifras tan elevadas es que sus probabilidades están diseñadas para que sea difícil obtener el premio mayor. Esto hace que el bote se acumule sorteo tras sorteo, aumentando el interés público y, con ello, las ventas.

Cada vez que el premio supera los $500 millones, las ventas se disparan, lo que a su vez eleva aún más el monto acumulado. Este efecto de “bola de nieve” convierte al Powerball en protagonista frecuente durante varias semanas al año.

El próximo sorteo se llevará a cabo el sábado por la noche, con millones de jugadores en distintos estados esperando convertirse en el próximo ganador multimillonario. Sea cual sea el desenlace, los expertos recomiendan a los futuros ganadores buscar asesoría legal y financiera desde el primer momento para administrar correctamente el dinero.

Mientras tanto, el Powerball sigue creciendo y manteniendo vivo el sueño de obtener una fortuna instantánea, aunque la realidad fiscal siempre reduzca su magnitud final.

