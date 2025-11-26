Hombre se toma el día para celebrar cumpleaños de esposa y gana $10,000 en la lotería

Lo que comenzó como un día libre para celebrar en familia terminó convirtiéndose en una inesperada racha de suerte para un hombre de Georgia. Un residente de Gainesville aprovechó una parada rutinaria para comprar un boleto raspadito de lotería, sin imaginar que ese gesto casual lo llevaría a ganar un premio de $10,000 dólares.

El ganador, identificado como Preston Fuqua, relató a la Lotería de Georgia que se detuvo en una gasolinera Chevron ubicada sobre Price Road, en Gainesville, donde adquirió un boleto Georgia Millionaire.

Al rasparlo, descubrió que el premio mayor del juego no había sido para él, pero sí uno de los montos más codiciados: $10,000 dólares en efectivo.

Fuqua explicó que había pedido el día libre para celebrar el cumpleaños de su esposa y que, apenas comprobó el premio, la llamó de inmediato.

Sin embargo, ella no le creyó. La incredulidad se mantuvo hasta que él acudió a las oficinas de la Georgia Lottery en Duluth y le envió una fotografía sosteniendo el tradicional cheque gigante que acredita la entrega del premio.

Solo entonces su esposa aceptó que la suerte realmente había tocado su puerta.

Sobre el uso que dará al dinero, Fuqua aseguró que ya tiene planes definidos.

Según relató, una parte de la ganancia fue destinada a sorprender a su esposa: “Le di a mi esposa algo de dinero para Navidad y el resto está en una cuenta de ahorros”, contó.

Y, con humor, añadió que aunque planea conservarlo, tiene una sospecha bastante clara sobre su futuro: “Voy a conservarlo. Bueno, ahora está en una cuenta de ahorros, ¡pero estoy seguro de que terminará gastándose en equipo de pesca!”.

