Hombre en Detroit gana $1 millón con un raspadito que alguien rechazó

Un residente de Detroit acaba de vivir uno de esos momentos que parecen sacados de una película: se volvió millonario gracias a un boleto de lotería que otro cliente dejó olvidado en el mostrador de una gasolinera.

El hombre, de 33 años y que decidió mantener su identidad en reserva, reclamó el premio mayor de $1 millón de dólares del juego instantáneo “Blazing Suits”, según confirmó la Lotería de Michigan.

La historia, que rápidamente generó interés a nivel local y en redes sociales, comenzó con un gesto tan simple como cotidiano. El ganador relató que, mientras esperaba para pagar, vio un raspadito, apartado en el mostrador. Otro cliente había decidido no comprarlo, así que él lo tomó sin pensar demasiado. Esa decisión espontánea terminaría cambiando el rumbo de su vida.

“Había un boleto de ‘Blazing Suits’ apartado en el mostrador que alguien más decidió no comprar, así que lo adquirí”, contó el hombre en un comunicado difundido por la Lotería de Michigan. “Raspé el boleto y no lo podía creer cuando vi que era un ganador de $1 millón. Nunca imaginé obtener un premio tan grande; realmente es una bendición”.

Un boleto que valía oro

El ticket ganador fue adquirido en Fawaz Petroleum LLC, ubicada en 19245 Schoolcraft, en la ciudad de Detroit. La tienda ahora también recibe atención por haber vendido uno de los premios mayores más notorios del año en el estado.

El ganador optó por recibir un pago único de aproximadamente $693,000, en lugar del pago anual que se suele ofrecer en premios de este tipo. Esta modalidad es común entre quienes prefieren obtener una cantidad inmediata más alta, descontados los impuestos y cargos correspondientes, en lugar de recibir pagos anuales durante varias décadas.

Funcionarios de la lotería estatal recordaron que los juegos instantáneos como “Blazing Suits” son especialmente populares en Michigan, y que cada año reparten millones de dólares en premios grandes y pequeños. Sin embargo, ganar un premio mayor sigue siendo un golpe de suerte poco frecuente. Eso hace aún más llamativa esta historia, marcada por una coincidencia fortuita: un boleto no elegido por otro jugador que se convirtió en un premio millonario en manos de quien sí decidió comprarlo.

Aunque muchos imaginarían celebraciones ostentosas tras recibir casi $700,000 de golpe, el ganador aseguró que está tomando las cosas con calma y que planea ahorrar la mayor parte de su premio. Para él, la noticia representa tanto una oportunidad como una responsabilidad.

“Planeo guardar mi dinero”, explicó el hombre. También reconoció que un premio tan significativo puede venir acompañado de presiones e incertidumbres sobre cómo administrarlo. El hecho de que se mantenga en el anonimato sugiere que está intentando evitar la atención pública que suele seguir a los grandes ganadores de lotería.

Este nuevo premio se suma a la lista de historias llamativas que cada cierto tiempo salen a la luz en Michigan, un estado donde los juegos de azar tienen una sólida base de participantes. En los últimos años, la Lotería de Michigan ha reportado múltiples premios millonarios en juegos instantáneos, Powerball y Mega Millions, lo que alimenta el interés de jugadores habituales y casuales.

