El universo de ‘Chespirito’ crece en HBO Max con dos nuevas series

Después del fenómeno de la serie ‘Chespirito: Sin Querer Queriendo’, que rompió récords de audiencia, la plataforma HBO Max anunció durante su Upfront 2026 que el universo de Chespirito crece con dos nuevas series.

La primera se llamará ‘Don Ramón’, inspirada en nada menos que uno de los personajes más queridos de ‘El Chavo del Ocho’.

El segundo proyecto es ‘Los Colorado’, una serie animada basada en el inmortal Chapulín Colorado, esta vez con una animación renovada, más contemporánea y, según prometió Mariano César, vicepresidente sénior de contenido de entretenimiento general, con el mismo corazón humorístico del original.

Ambas series, producidas en alianza con THR3 Media, esperan expandir un universo compartido entre los personajes e historias creadas por Roberto Gómez Bolaños.

Además del regreso triunfal del mundo de Chespirito, el evento también desplegó adelantos de otros de sus proyectos.

Para empezar, el universo de ‘Game of Thrones’ sigue extendiendo su dinastía. En enero de 2026 llegará ‘A Knight of the Seven Kingdoms’, situada un siglo antes de los eventos que ya conocemos. La serie seguirá a Dunk (Peter Claffey) y Egg (Dexter Sol Ansell) en una aventura que mezcla amistad improbable. La serie ya fue confirmada con una segunda temporada.

‘House of the Dragon’ no se queda atrás: volverá a mediados de 2026 con su tercera temporada, y ya está renovada para una cuarta.

Como si eso no fuera suficiente para incendiar redes, se confirmó que ‘Euphoria’ regresará en el segundo trimestre de 2026, con Zendaya, Sydney Sweeney, Jacob Elordi, Colman Domingo y gran parte del elenco original estarán de vuelta junto a los recién llegados Rosalía, Marshawn Lynch, Kadeem Hardison, Natasha Lyonne y Eli Roth.

Entre las series totalmente nuevas que llegarán a ABO Max en 2026 se encuentran: ‘Stuart Fails to Save the Universe’, spin-off del universo de ‘The Big Bang Theory’, ‘Lanterns’, nueva apuesta del universo DC, ‘Half Man’, creada por Richard Gadd, ‘Rooster’, protagonizada por Steve Carrel y ‘War’, un thriller legal británico estelarizado por Dominic West y Sienna Miller.

Además de estos anuncios globales, HBO Max anunció sus historias originales latinoamericanas para 2026: ‘Como Agua Para Chocolate’, ‘Colisión’, la docuserie ‘Los Asesinos de Colosio’, la segunda temporada de la brasileña ‘Ciudad de Dios: La Lucha No Para’, y la argentina ‘Cautiva’.

