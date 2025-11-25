Donald Trump sobre su encuentro con Cristiano Ronaldo: “Fue un honor conocer a una gran estrella”

Una semana después de que Cristiano Ronaldo visitara la Casa Blanca, Donald Trump sigue hablando de lo que fue su encuentro con el astro luso. El pasado lunes por la noche, el republicano elogió al legendario delantero.

Fue a través de un mensaje en su red social Truth Social donde Trump habló sobre CR7 y su visita a la Casa Blanca. El mandatario reconoció que ahora es fan del futbolista gracias a su hijo y el encuentro entre ambos.

“Fue un gran honor conocer a Cristiano Ronaldo, una gran estrella. Mi hijo Barron es un gran fan, y ahora yo también”, redactó junto a una fotografía en la que aparece CR7 sosteniendo uno de los objetos de la mesa del presidente.

Donald J. Trump Truth Social Post 04:53 PM EST 11/24/25



It was a Great Honor meeting Cristiano Ronaldo, A BIG STAR. My son Barron is such a great fan, and now, so am I! pic.twitter.com/fTDBsNxG9x — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) November 25, 2025

Se trata del segundo mensaje público de Trump sobre su reunión con Cristiano Ronaldo. El pasado viernes, tres días después de haberse conocido, Trump usó su conocido sentido del humor para darle aún más visibilidad a la reunión. En el clip aparece el portugués junto al mandatario controlando un balón de fútbol con la cabeza.

El material audiovisual dura 21 segundos y termina con Trump y Ronaldo corriendo e intercambiando pases dentro del Despacho Oval. El republicano dedicó unas palabras al astro luso en la que mostró su admiración y agradecimiento por el encuentro.

“Ronaldo es un gran tipo. Me encantó conocerlo en la Casa Blanca. Realmente inteligente y genial”, escribió.

Por su parte, Ronaldo hizo una publicación 48 horas después de haberse juntado con Trump. En el post compartió fotografías y dedicó un mensaje al mandatario.

“Gracias Sr. Presidente, por la invitación y por la cálida bienvenida que usted y la primera dama nos dieron a mí y a mi futura esposa Georgina. Cada uno de nosotros tiene algo significativo que dar y estoy listo para hacer mi parte mientras inspiramos nuevas generaciones para construir un futuro definido por coraje, responsabilidad y paz duradera”, escribió en redes sociales tras el encuentro.

La reunión con Trump se dio el martes en la tarde, antes de la cena en el Salón Este. No obstante, se hizo oficial el miércoles. Ronaldo llegó a la Casa Blanca siendo parte de la comitiva del príncipe Mohammed bin Salmán de Arabia Saudita.

El encuentro entre Ronaldo y Trump se da semanas después de que el luso haya declarado en una entrevista con periodista británico Piers Morgan, que admiraba al mandatario republicano y deseaba conocerle para conversar.



Sigue leyendo:

· Cristiano Ronaldo deslumbra con gol de chilena tras encuentro con Donald Trump

· Hermana de Cristiano Ronaldo estalla por críticas tras visita a Donald Trump: “Son unos hipócritas”

· Donald Trump se viraliza al difundir video de IA jugando con Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca