Sydney Sweeney y Scooter Braun celebraron su primer Thanksgiving juntos

Desde el pasado fin de semana, Sydney Sweeney y Scooter Braun han estado disfrutando de los Cayos de Florida. Han sido fotografiados manejando motos de agua y tomando el sol.

Según ‘Page Six’, la actriz y el manager musical han estado compartiendo juntos en la mansión de ella en Florida. Este sería el primer Thanksgiving que pasan juntos como pareja sentimental.

Sydney Sweeney comparte con Braun su mansión en Florida. Crédito: Backgrid | Grosby Group

Hay que recordar que los rumores de una relación entre ambos comenzaron hace unos meses, pero lo confirmaron a inicios de este mes al dejarse ver junto en Central Park. Incluso, fueron fotografiados mientras se besaban sobre una piedra del parque en Nueva York.

Antes de que se confirmara la relación, Sweeney también había sido relacionada con Orlando Bloom y con Machine Gun Kelly. También se tiene que tomar en cuenta que en marzo de este año la actriz de 28 años terminó su relación con Jonathan Davino. Estuvieron juntos durante siete años e incluso estaban comprometidos.

Cómo es la mansión donde Sydney Sweeney y Scooter Braun están juntos

La mansión que han estado compartieron estos días Sydney Sweeney y Scooter Braun está ubicada en Key West, Florida, y pertenece a la actriz de ‘Euphoria’ desde el verano del año pasado.

Sweeney pagó $13.5 millones de dólares por la propiedad frente al mar que incluye una casa principal de 7,720 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, ocho baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

La propiedad también incluye áreas verdes, terraza, área de barbacoa, una gran piscina, área de spa, fuentes, comedor y otros espacios ideales para disfrutar al aire libre con familiares o amigos.

Al comprarla, la casa estaba lista para mudarse, pues poco tiempo después fue vista disfrutando de la residencia junto a algunos amigos. Parece ser que la ha convertido en su casa vacacional. Sweeney tiene otras propiedades en California y en otras zonas de Estados Unidos.

