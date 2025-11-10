Sydney Sweeney se pronuncia tras fracaso en taquilla de ‘Christy’: “No hacemos arte solo por las cifras”

La película ‘Christy’, protagonizada por Sydney Sweeney, fracasó en taquilla en su primer fin de semana de estreno. La cinta basada en la vida de la boxeadora Christy Martin recaudó tan solo $1,3 millones de dólares en la taquilla estadounidense tras su estreno en 2011 en salas de todo el país.

Tras el fracaso en taquilla, Sydney Sweeney hizo una publicación en Instagram en la que expresaba que estaba “profundamente orgullosa” por esta película y el mensaje que envía a las mujeres que hayan vivido alguna situación de violencia de género.

La actriz dijo que estaba “orgullosa de representar a alguien tan fuerte y resiliente como Christy Martin”.

Asimismo la actriz agradeció a todos los que vieron la película y se sintieron empoderados con el mensaje de la película. “Gracias a todos los que vieron, sintieron, creyeron y seguirán creyendo en esta historia durante los próximos años. Si Christy le dio a tan solo una mujer el valor para dar su primer paso hacia la seguridad, entonces habremos tenido éxito”, escribió Sweeney en Instagram el 10 de noviembre.

Asimismo dijo que el arte no se mide por las cifras sino por el impacto que causa. “Así que sí, estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque no siempre hacemos arte solo por las cifras, lo hacemos para generar un impacto. Y Christy ha sido el proyecto más impactante de mi vida. Gracias, Christy. Te quiero”, dijo.

La historia se centra en la vida de Christy Martin, famosa boxeadora que a pesar de su enorme éxito deportivo fue víctima de maltrato de género por parte de su esposo y entrenador, James Martin, a quien Ben Foster interpreta en la película.

Sweeney aseguró que la película “representa la supervivencia, el coraje y la esperanza”. “A través de nuestras campañas, hemos ayudado a crear conciencia sobre la violencia doméstica. Todos nos unimos a este proyecto cinematográfico con la convicción de que la historia de Christy podría salvar vidas”, dijo Sweeney.

A pesar de la baja receptividad en taquilla, la película ha tenido buenas críticas del público con una puntuación del 99% en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes .

