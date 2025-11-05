Sydney Sweeney y Scooter Braun confirman su romance con apasionado beso en Central Park

La actriz Sydney Sweeney y el productor musical Scooter Braun confirmaron su romance luego de ser captados besándose apasionadamente durante un paseo que disfrutaron por Central Park, Nueva York, marcando la primera vez que la pareja se muestra cariñosa en público.

En varias fotografías difundidas por el portal Page Six, se puede apreciar a Sweeney, de 28 años, y a Braun, de 44, abrazándose y besándose mientras descansan sobre una roca del parque.

Para la ocasión, Sydney lució una chaqueta con ribete de piel, jeans clásicos y botas marrones, junto a su característica melena rubia suelta, mientras que Braun, eligió un look informal compuesto por una chaqueta polar azul marino, camisa blanca, jeans, mocasines marrones y una gorra de béisbol.

El romance entre la actriz de ‘Euphoria’ y el empresario habría comenzado en junio pasado, cuando ambos asistieron a la boda de Jeff Bezos y Lauren Sánchez en Venecia. Según fuentes cercanas a la pareja, Braun “persiguió” a la actriz después del evento y quedó “obsesionado” con ella.

Desde entonces, ambos han sido vistos en distintos eventos sociales y escapadas privadas. Entre ellos se incluye un fin de semana del Día del Trabajo en un lago de California, una cena romántica en Los Ángeles y la asistencia de Braun a la celebración del cumpleaños número 28 de la actriz en septiembre.

Sydney Sweeney, quien actualmente promociona su película biográfica ‘Christy’, tuvo recientemente un encuentro tenso con su ex prometido y socio comercial, Jonathan Davino, aunque fuentes cercanas afirman que Braun no se ha visto afectado por esa dinámica y se mantiene profundamente enamorado de la actriz.

El productor, por su parte, comparte tres hijos con su ex esposa Yael Cohen, de quien se separó en 2021.

