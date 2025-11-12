Ruby Rose tacha de “cretina” a Sydney Sweeney y dice que arruinó la película ‘Christy’

La actriz Ruby Rose arremetió en contra de su colega Sydney Sweeney por su papel en la nueva película biográfica de boxeo, Christy. La cinta, que narra la vida de la leyenda del boxeo femenino Christy Martin, no ha tenido un buen resultado en taquilla tras su estreno.

A través de una serie de publicaciones en Threads, Ruby Rose dijo que ella había sido contemplada para interpretar a la boxeadora en esta película biográfica.

“El guion original de Christy Martin era increíble. Te cambia la vida. Yo estaba contemplada para interpretar a Cherry (Christy)”, escribió.“Todos tenían experiencia con el material básico. La mayoría de nosotros éramos gays. Es parte de por qué me quedé en la actuación. Perder papeles es algo que pasa todo el tiempo”, dijo Rose.

Ruby Rose se refirió específicamente a Sydney Sweeney y su papel en esta película. La también DJ llamó a la actriz “una cretina”. “Que sus relaciones públicas hablen de fracaso y digan que SS [Sydney Sweeney] lo hizo por la ‘gente’. Nadie entre ‘la gente’ quiere ver a alguien que los odia, desfilando por ahí haciéndose pasar por nosotros. Eres una cretina y arruinaste la película. Punto. Christy se merecía algo mejor”.

La película ‘Christy’ se estrenó el pasado 7 de noviembre en 2.011 salas de cine en todo Estados Unidos y recaudó tan solo $1,3 millones de dólares en la taquilla estadounidense. La cinta narra la vida de Christy Martin, la legendaria boxeadora que ostentó el título femenino de peso superwélter del Consejo Mundial de Boxeo en 2009. A pesar de su éxito en el ring, Martin fue víctima de violencia de género por parte de su esposo y este tema forma parte de la trama.

Tras el fracaso en taquilla, Sydney Sweeney se pronunció en redes sociales en una publicación en la que se mostró agradecida por formar parte de este proyecto y restó importancia a las cifras.

“Gracias a todos los que vieron, sintieron y creyeron y seguirán creyendo en esta historia en los años venideros. Si Christy dio a una sola mujer el valor de dar su primer paso hacia la seguridad, habremos triunfado. Así que sí, estoy orgullosa. ¿Por qué? Porque no siempre hacemos arte solo por los números, lo hacemos por el impacto. Y christy ha sido el proyecto que ha causado más impacto en mi vida. Gracias Christy. Te quiero”, dijo.

Sigue leyendo:

Sydney Sweeney responde a su polémica campaña de jeans: “No me afectó en absoluto”

Sydney Sweeney y Scooter Braun confirman su romance con apasionado beso en Central Park

Sydney Sweeney revela qué piensa de que sea considerada un “símbolo sexual”