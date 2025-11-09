Sydney Sweeney explica cómo recuperó la casa de sus bisabuelos en Idaho

En una reciente entrevista, Sydney Sweeney habló sobre el momento que decidió recuperar la casa de sus bisabuelos en Idaho. Esta propiedad era importante para ella y para su familia, quienes pasaron grandes momentos en la zona.

La actriz, quien actualmente promociona la película ‘Christy’, dijo durante una entrevista en ‘The Late Show with Stephen Colbert’: “Mi familia ha vivido en este lago durante cinco generaciones. Mi abuela nació y se crió en esta casa, luego tuvo a mi madre en la casa, y luego yo crecí en la casa”.

Su bisabuela tuvo que vender la propiedad luego de que su esposo, y bisabuelo de la actriz, muriera. No se pudo hacer cargo del mantenimiento del sitio, pero igualmente la familia Sweeney seguía en la zona e incluso llegaron a visitar el patio de su antiguo hogar.

Es por eso que en 2022, mismo año en que estrenó la segunda temporada de la serie de HBO ‘Euphoria’, la actriz decidió acercase a los propietarios y hacerle una propuesta.

“Hace tres años, me acerqué, llamé a la puerta y dije: ‘Quiero volver a comprar la casa de mi bisabuela’. Y lo hice”, le explicó a Stephen Colbert. Luego de la compra, le puso un nuevo nombre a la casa: ‘Camp Runamuck’.

También habló sobre la reacción de su familia: “Creo que están muy contentos de que lo haya hecho, porque siempre decían: ‘¡Dios mío, toda esta familia, siempre están haciendo de las suyas!’. ¡Y vaya que lo hacemos!”.

En otras entrevistas, Sweeney ha hablado sobre la difícil infancia que vivió, pues viene de una familia muy humilde y su hogar era una casa sencilla. Sin embargo, en los últimos años se ha propuesto crear una envidiable cartera de bienes raíces con mansiones en Florida y California.

Tras su participación en la serie ‘Euphoria’ -de la cual pronto se tendrá una tercera temporada- Sweeney ha tomado gran popularidad y ha logrado ser parte de muchos proyectos de cine y televisión a la vez. Sin embargo, su carrera también ha estado marcada por la polémica, entre los que se incluyen su reciente romance con Scooter Braun.

