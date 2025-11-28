Tony Germano, actor de Netflix y Nickelodeon, falleció al caer del techo de su casa

El actor brasileño Tony Germano, conocido por su trabajo en producciones de Netflix, Nickelodeon y Disney, falleció a los 55 años debido a un accidente en su casa la mañana del 26 de noviembre.

De acuerdo con la información de un portavoz a People, el actor falleció tras caerse del techo de su casa en Sao Paulo, Brasil, mientras la residencia se encontraba en remodelación.

De acuerdo con información de medios de comunicación locales como Folha de São Paulo y O Estado de São Paulo informaron que el reconocido actor perdió el equilibrio mientras se encontraba en el techo de la casa de sus padres.

“Con profundo pesar confirmamos el fallecimiento del actor y doblador Tony Germano en la mañana del miércoles 26 de noviembre. Tony sufrió una caída en su residencia y, lamentablemente, no sobrevivió a sus heridas”, confirmó su representante.

El representante pidió respeto y compresión para este doloroso momento para su familia y destacó el legado artístico del actor. “Solicitamos respeto y comprensión en este momento tan doloroso para su familia, amigos y colegas. Tony deja un legado de dedicación, generosidad e inmenso talento que conmovió a todos los que tuvieron el privilegio de trabajar con él. Su ausencia se sentirá profundamente”.

Su cuerpo fue velado el jueves en el Cemitério Bosque da Paz, en Vargem Grande Paulista. Los servicios funerarios comenzaron a las 8:00 am y la ceremonia de sepultura en el panteón familiar se realizó a las 11:30 am del mismo día.

Tony Germano tuvo una destacada carrera artística y participó en varios proyectos para grandes cadenas. El actor brasileño prestó su voz a las versiones en portugués de las series animadas ‘Go, Dog, Go!’,de Netflix, y Elena de Ávalor, de Disney. También trabajó en la serie de Nickelodeon Nicky, Ricky, Dicky & Dawn y colaboró en un proyecto con Los Muppets.

También tuvo un papel secundario en Un año inolvidable: Otoño de Prime Video. Además incursionó en el teatro con producciones como la parodia de Shakespeare Something Rotten!, El mago de Oz y El fantasma de la ópera.

