“A Merry Little Ex-Mas”: La nueva película de Netflix que marca el inicio de la temporada navideña 

Desde su llegada al catálogo de Netflix hace solo unos días, “A Merry Little Ex-Mas” ya se ha convertido en el primer éxito navideño de la plataforma de la temporada, abriendo oficialmente la ola decembrina de este año. Su combinación de romance, comedia ligera y nostalgia por las películas familiares de los 90 la ha colocado rápidamente entre los contenidos más comentados del mes.

Tal ha sido su repentino éxito que la producción se encuentra en el segundo lugar de las cintas más vistas en la plataforma a nivel mundial y en Estados Unidos a solo una semana de su lanzamiento, siendo superada únicamente por la superproducción de Guillermo del Toro “Frankenstein”.

Una comedia navideña con enredos, segundas oportunidades y humor

De acuerdo con el mismo servicio de streaming, la historia sigue a Kate (Alicia Silverstone) y Everett (Oliver Hudson), una pareja divorciada que decide pasar una última Navidad juntos con la familia antes de finalizar su separación. Lo que comienza como una celebración cordial se complica con la llegada de la nueva novia de Everett, obligando a los exes a enfrentarse a emociones pendientes, acuerdos rotos y sentimientos que quizá no han terminado de resolverse.

La película mantiene un tono acogedor y predecible propio de los filmes navideños, pero lo equilibra con la química de sus protagonistas y el humor derivado de convivir con un ex en plena temporada festiva. En sus 91 minutos de duración, el filme mezcla enredos familiares, momentos emotivos y los inevitables tropiezos amorosos que marcan este tipo de historias.

Un elenco nostálgico que potencia su atractivo

El reparto está encabezado por Alicia Silverstone, cuyo regreso al género recuerda a los clásicos románticos que la convirtieron en referente de los 90. A su lado, Oliver Hudson aporta el equilibrio cómico y entrañable que demanda la historia.

El resto del elenco lo completan Jameela Jamil y Melissa Joan Hart, otra figura icónica para la audiencia millennial por su presencia en comedias juveniles. La dirección corre a cargo de Steve Carr, mientras que el guion fue escrito por Holly Hester.

El primer gran lanzamiento navideño de Netflix

Además de “A Merry Little Ex‑Mas”, Netflix ha anunciado cuatro nuevas películas originales navideñas para 2025. Entre ellas están “Champagne Problems”, una comedia romántica ambientada en Francia que se estrenará el 19 de noviembre, y “Jingle Bell Heist”, prevista para el 26 de noviembre y centrada en un robo navideño en Londres.

Otro de los títulos destacados es “My Secret Santa”, que llegará el 3 de diciembre y presenta una historia original donde una madre soltera se convierte en Santa disfrazado para costear clases de snowboarding para su hija.

