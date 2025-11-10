‘La tomó de sorpresa’: Adamari López habla del divorcio de su comadre Angélica Vale

La actriz mexicana Angélica Vale anunció su divorcio de Otto Padrón, una noticia que ha sorprendido a muchos, pues tenían 14 años de matrimonio. La solicitud legal la hizo el empresario ante la Corte Superior de Los Ángeles.

Luego de que se revelara la información, y la confirmara la artista, Adamari López dio algunos detalles de cómo está su comadre.

“Es difícil cuando una noticia te llega de sorpresa, ella obviamente está separada desde abril, ella lo dice en sus redes sociales, pero cuando te ponen una demanda de divorcio y todavía no estás lista como para eso, sabiendo que hay una separación, es lo que la tomó de sorpresa. Imagínense que esto le puede pasar a cualquiera, a nosotros que estamos en los medios, enterarnos de manera repentina, pero también a una persona normal en su casa que se entere por una vecina, o por una información de afuera, es algo que te descoloca”, comentó.

La puertorriqueña dijo que su amiga no es una mujer de escándalos, por lo que se le hace más difícil tener que lidiar con una situación así.

Adamari López agregó que lo que busca Angélica Vale es por el bienestar de sus hijos y por eso no estaría nada a gusto con la forma en la que salió a la luz esta noticia.

La doctora Nancy Álvarez lloró en Desiguales al opinar de este hecho, debido a que les tiene mucha estima. “Fíjate que estoy llorando, eran una pareja preciosa. Yo los amo a los dos profundamente, debe ser muy difícil lo que ambos están pasando, y yo los amo y los voy a seguir amando y no voy a hablar más”, sostuvo visiblemente conmovida.

Las conductoras de Desiguales dijeron que la entienden, pues reconocen que luego de tantos años es un momento duro el que atraviesan.

La boricua, por su parte, consideró que lo más importante es brindarle apoyo a ambos en esta oportunidad, ya que saben que la separación representará un duro golpe en sus vidas.

“Hay que mandarle muchísima buena energía. Ella está celebrando mañana su cumpleaños, así que hay que animarla, llenarla de mensajes bonitos y lo mejor para los dos”, culminó.

